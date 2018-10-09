Evraz может вытеснить украинские железнодорожные колеса с российского рынка

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Сейчас Evraz производит около 280 000 колес в год Александра Астахова / Ведомости

Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова начал реализацию проекта по расширению мощностей колесобандажного цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате на 78 000 колес в год, сообщила компания. Инвестиции составят около $60 млн, его запуск запланирован на 2021 г. Evraz также рассматривает варианты строительства на этой площадке второго цеха мощностью 200 000 колес в год, сообщил вице-президент компании по продажам и логистике Илья Широкоброд. Он отметил, что в последние годы в России растет спрос на железнодорожные колеса.

Сроки реализации проекта и его стоимость представитель Evraz не назвал. Директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский оценивает его в сумму около $100 млн.