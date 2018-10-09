Грузовое движение по Транссибу закрыто на двое суток

Статья опубликована в № 4671 от 10.10.2018 под заголовком: Пробка на Транссибе

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Лишь по счастливой случайности при обрушении моста обошлось без человеческих жертв ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) на двое суток остановили отправку грузов в восточном направлении, говорится в телеграмме за подписью первого заместителя гендиректора компании Анатолия Краснощека от 9 октября. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее достоверность подтвердил представитель РЖД.

Причина запрета – обрушение автомобильного моста на станции Свободный в Амурской области на главный путь Транссибирской магистрали (Транссиб), говорится в телеграмме. Грузы назначением на станции Хабаровского и Владивостокского регионов не будут приниматься 10 и 11 октября. Исключение сделано только для станций, расположенных восточнее Свободного, где движение поездов не нарушено.

Почему упал мост

«Очень серьезная ситуация, чудом удалось избежать больших жертв, – говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. – Это крупная станция с большим количеством путей, по которым могли ехать пассажирские поезда».