Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4671 от 10.10.2018 под заголовком: Пробка на Транссибе

Грузовое движение по Транссибу закрыто на двое суток

РЖД может недосчитаться 600 000 т экспортных грузов
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«Российские железные дороги» (РЖД) на двое суток остановили отправку грузов в восточном направлении, говорится в телеграмме за подписью первого заместителя гендиректора компании Анатолия Краснощека от 9 октября. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее достоверность подтвердил представитель РЖД.

Причина запрета – обрушение автомобильного моста на станции Свободный в Амурской области на главный путь Транссибирской магистрали (Транссиб), говорится в телеграмме. Грузы назначением на станции Хабаровского и Владивостокского регионов не будут приниматься 10 и 11 октября. Исключение сделано только для станций, расположенных восточнее Свободного, где движение поездов не нарушено.

Почему упал мост

«Очень серьезная ситуация, чудом удалось избежать больших жертв, – говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. – Это крупная станция с большим количеством путей, по которым могли ехать пассажирские поезда».

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