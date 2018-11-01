«Сибур» установил новый рекорд

Выручка «Сибура» за девять месяцев 2018 г. составила 414 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

«Сибур» отчитался о финансовых результатах за январь – сентябрь 2018 г. Компания побила собственный рекорд, установленный три месяца назад, доведя показатель EBITDA за последние 12 месяцев до 203,3 млрд руб., что соответствует примерно $3,1 млрд по курсу ЦБ на день публикации отчетности. EBITDA за 12 месяцев, закончившихся в июне 2018 г., составила около $2,9 млрд, что также было историческим рекордом, говорил предправления холдинга Дмитрий Конов.

Выручка «Сибура» за девять месяцев 2018 г. составила 414 млрд руб. (+27,6% к показателю 2017 г.). Показатель EBITDA за 9 месяцев – 150,2 млрд руб. (+29,6%). Более половины роста выручки, 46,5 млрд руб., пришлось на топливный сегмент – продажи сжиженных углеводородных газов и нафты. Конов объясняет хорошие показатели постоянно растущим спросом на продукты нефтехимии и рост продаж.

Показатель EBITDA за 9 месяцев 2018 г. практически достиг EBITDA за весь прошлый год (169 млрд руб. – «Ведомости»), обращает внимание он.

Чистая прибыль «Сибура» с января по сентябрь 2018 г. – 82,9 млрд руб., или на 10,7% ниже, чем за тот же срок в прошлом году. Основные причины снижения – курсовая разница и высокая база прошлого года, когда «Сибур» продал «Уралоргсинтез», объясняет компания. Скорректированная на стоимость той сделки чистая прибыль холдинга за девять месяцев 2018 г. выросла на 12 млрд руб. (+17%). Рентабельность по EBITDA в III квартале 2018 г. составила 39%, с начала года – 36,1%.

Впервые за последние два года в отчетности «Сибура» отдельно опубликованы данные за последний квартал, а не только показатели с накоплением от начала года. Аналитик одной из консалтинговых компаний, работающих с инвесторами, считает, что это может быть связано с подготовкой к IPO. Для работы аналитиков, которые следят за компанией, это еще один признак ее желания быть максимально открытой, считает он.

Человек, близкий к «Сибуру», подтвердил «Ведомостям», что возращение к более детальной отчетности – шаг навстречу рынку. Изменение формата отчетности можно расценивать как клиентоориентированность и следование лучшим практикам, считает собеседник – и обращает внимание на то, что эту информация можно было и прежде вычислить по накопленным данным компании.