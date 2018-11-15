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«Газпром нефть» открыла второе месторождение на шельфе Сахалина

Это делает Дальний Восток для нее новым важным регионом
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Дочерняя компания «Газпром нефти», работающая на Дальнем Востоке, «Газпромнефть-Сахалин» открыла новое месторождение нефти и газа на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря, говорится в сообщении компании. Месторождение было названо в честь античного морского бога, сына «Нептуна» – «Тритон».

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в более чем 137 млн т нефтяного эквивалента. Бурение проводилось на глубине 60-90 м. Глубина разведочной скважины – более 2 км.

«С 2017 г. на Аяшском лицензионном участке мы открыли уже второе месторождение нефти. Это позволяет говорить о формировании нефтедобывающего кластера на шельфе Сахалина и делает Дальний Восток новым стратегическим регионом на карте активов «Газпром нефти», – приводятся слова гендиректора компании Александра Дюкова.

Первое месторождение, «Нептун», с запасами нефти 415 млн т по категориям С1-С2 было открыто в 2017 г. Месторождение расположено в 55 км от берега на Аяшском участке шельфа. Добыча на пике оценивается в 5–6 млн т в год. Оно является одним из крупнейших на сахалинском шельфе. Запасы на баланс компания поставила в сентябре этого года.

Разработка месторождений «Нептун» и «Тритон» откроет значительные перспективы для развития инфраструктуры острова, отметил Дюков.

В прошлом году «Газпром нефть» добыла 89,75 млн т н. э. (компания увеличила добычу сырья на 4% к уровню 2017 г.). В 2019 г. компания планировала добыть 95 млн т н. э. «Мы хотим расти темпами, которые бы опережали темпы роста рынка», – говорил Дюков в сентябре этого года. «Сказать определенно, какой объем углеводородов мы хотим добывать к 2025-2030 гг., сложно. Это может быть и 150 млн, и 200 млн т. Все будет зависеть от рыночной ситуации», – отмечал он.

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