«Газпром нефть» нашла большие запасы нефти на Сахалине

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Е. Разумный / Ведомости

«Газпром нефть» обнаружила новые запасы нефти на месторождени «Нептун» в Охотском море. Компания уже подтвердила их в госкомиссии по запасам полезных ископаемых. Теперь запасы составляют 415,8 млн т нефти по категориям С1+С2, что в 1,6 раза превышает первоначальную оценку, сообщил представитель «Газпром нефти» сегодня на Восточном экономическом форуме.

«Нептун» стал одним из крупнейших активов компании, подчеркнул председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. «Дальний Восток будет новым стратегически важным регионом нашей деятельности на многие годы вперед, что позволит компании более активно работать на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», – сказал он.