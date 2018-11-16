«Газпром нефть» ставит на новые месторождения и переработку

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Переработки за три квартала 2018 г. компания увеличила на 6,6% до 31,8 млн т Сергей Бобылев / ТАСС

Чистая прибыль «Газпром нефти» за 9 месяцев 2018 г. составила 298,7 млрд руб., что на 58% выше соответствующего показателя прошлого года, сообщила компания в отчетности по МСФО. Выручка достигла 1,83 трлн руб. (+30% к 2017 г.). Скорректированная на долю участия в совместных предприятиях EBITDA – 614,5 млрд руб. (+53,9%).

Компания сохранила чистый денежный поток в размере 41 млрд руб. даже с учетом сокращения чистого долга на 75 млрд руб. и выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2018 г. в размере еще 71 млрд руб.