Бизнес / ТЭК

«Газпром нефть» ставит на новые месторождения и переработку

Инвестиции компании в зрелые месторождения сократятся
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Чистая прибыль «Газпром нефти» за 9 месяцев 2018 г. составила 298,7 млрд руб., что на 58% выше соответствующего показателя прошлого года, сообщила компания в отчетности по МСФО. Выручка достигла 1,83 трлн руб. (+30% к 2017 г.). Скорректированная на долю участия в совместных предприятиях EBITDA – 614,5 млрд руб. (+53,9%).

Компания сохранила чистый денежный поток в размере 41 млрд руб. даже с учетом сокращения чистого долга на 75 млрд руб. и выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2018 г. в размере еще 71 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике