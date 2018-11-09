Reuters: «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» хотят перейти на расчеты в евро

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«Сургутнефтегаз» просит покупателей взять на себя ответственность за финансовые потери, которые он может понести в случае наступления санкций Kai Pfaffenbach / Reuters

Западные компании и торговые дома, покупающие нефть у российских компаний, в частности у «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», «находятся в ожесточенных переговорах <…> по поводу контрактов на 2019 г.», пишет Reuters со ссылкой на семь источников. «Российские нефтяники пытаются снять с себя санкционные риски, насколько это возможно. Покупатели, конечно, не хотят брать все риски на себя и пытаются найти компромисс», – сказал агентству сотрудник западной нефтяной компании, знакомый с ходом переговоров.

«Сургутнефтегаз», по словам собеседников Reuters, примерно месяц назад потребовал от покупателей согласовать возможность оплаты товаров в евро. Теперь компания просит покупателей взять на себя ответственность за финансовые потери, которые она может понести в случае наступления санкций, сообщили Reuters четыре источника. «Газпром нефть» также попросила покупателей пересмотреть контракты в части использования иностранной валюты и ответственности покупателей за задержку или отказ от платежа в связи с санкциями, пишет агентство.