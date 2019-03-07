Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Калининград отвязался от России
Калининградская область добилась энергетической независимости
Предприятиям европейской части страны она обойдется в 24–26 млрд рублей в год
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Строительство новых электростанций обошлось в 100 млрд руб.
Прегольская ТЭС
С 6 марта в Калининградской области введена в эксплуатацию Прегольская станция мощностью 455,2 МВт, сообщил представитель «Интер РАО». До этого компания построила в регионе две газовые электростанции (в 2018 г. – Маяковскую и Талаховскую ТЭС по 156 МВт), ввод угольной Приморской ТЭС на 195 МВт запланирован на 2020 г.
Строительство новых электростанций в области началось в 2016 г., чтобы обеспечить ее энергетическую независимость. Сейчас она соединена с российской энергосистемой через энергокольцо, охватывающее Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Прибалтийские страны готовятся постепенно выходить из кольца, чтобы к 2025 г. войти в энергосистему ЕС. И тогда Калининградская область окажется в энергетической изоляции.
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