Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4792 от 10.04.2019 под заголовком: Завод перейдет на запчасти

В России сократится количество вертолетных заводов

«Вертолеты России» переведут свой завод в Башкирии с конечной сборки на выпуск комплектующих

О предстоящем прекращении конечной сборки вертолетов в Кумертау (Республика Башкортостан) рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский. «У нас нет задачи закрыть Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП), а есть задача сделать из него конкурентоспособного комплектатора», – отметил он.

КумАПП производит и продает всего 8–12 вертолетов в год – Ка-32 и легкие Ка-226 – и в основном сфокусировано на модернизации и ремонте ранее поставленной техники, продолжает топ-менеджер. «Мы давно приняли решение, что легкий вертолет Ка-226 для Индии будет производиться на Улан-Удэнском заводе. Ожидается заключение контракта с Индией на производство 200 машин: 60 – в России, 140 – в Индии с локализацией более 50%. Под это в Улан-Удэ строится сборочная линия, логично, чтобы с запуском линии остался один производитель Ка-226», – объяснил Богинский.

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Комментарии
Шаско
08:31 10.04.2019
Катастрофически не хватает вертолетов и прочей малой авиации в стране с огромной территорией и "дорогами", которых совершенно недостаточно и качество которых "небезупречно". Так, на Камчатке главный местный перевозчик Витязь Аэро - это 42 вертолета; на соседней Аляске (где дорог тоже мало) 12 тыс. штук малой авиации, летал там много, садятся и в горах, и на воду, и на галечную отмель. У нас к иному вертолету подойти страшно, какой он старый и дряхлый, и в Сибири, и на Кольском. Про стоимость полета не говорю - жуть, под 200 тыс. в час, заброска - час туда, час обратно, подсчитаешь - прослезишься... Стране нужны бомбовозы и только? Сомневаюсь, однако...
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