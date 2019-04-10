В России сократится количество вертолетных заводов
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О предстоящем прекращении конечной сборки вертолетов в Кумертау (Республика Башкортостан) рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский. «У нас нет задачи закрыть Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП), а есть задача сделать из него конкурентоспособного комплектатора», – отметил он.
КумАПП производит и продает всего 8–12 вертолетов в год – Ка-32 и легкие Ка-226 – и в основном сфокусировано на модернизации и ремонте ранее поставленной техники, продолжает топ-менеджер. «Мы давно приняли решение, что легкий вертолет Ка-226 для Индии будет производиться на Улан-Удэнском заводе. Ожидается заключение контракта с Индией на производство 200 машин: 60 – в России, 140 – в Индии с локализацией более 50%. Под это в Улан-Удэ строится сборочная линия, логично, чтобы с запуском линии остался один производитель Ка-226», – объяснил Богинский.
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