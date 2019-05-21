«Новатэк» назвал сроки запуска третьего СПГ-завода

«Новатэк» рассчитывает построить «Обский СПГ» в районе ямальского порта Сабетта, где уже работает «Ямал СПГ» Владимир Смирнов/ТАСС

«Новатэк» рассчитывает начать производство сжиженного природного газа (СПГ) на «Обском СПГ» уже в IV квартале 2022 г. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора предприятия Владимира Хуртина. Он может стать третьим СПГ-проектом «Новатэка» после уже запущенных «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк». Мощности этих предприятий составляют 16,5 млн т и 600 000 т в год.

Проект «Обский СПГ» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 1,6 млн т СПГ в год каждая. Первую линию предполагается запустить в конце 2022 г. Вторую и третью – во II и III кварталах 2023 г. соответственно, уточнил Хуртин.

«Новатэк» рассчитывает построить «Обский СПГ» в районе ямальского порта Сабетта, где уже работает «Ямал СПГ». Но в отличие от этого завода, построенного целиком по зарубежной технологии, новый создается на базе российской технологии сжижения «Арктический каскад», сообщил Хуртин. Это собственная разработка «Новатэка». На ее базе планируется также построить четвертую технологическую линию «Ямал СПГ» мощностью 950 000 т в год. Запустить ее компания планирует в конце 2019 г. Сегодня, 21 мая, «Интерфакс» со ссылкой на директора «Криогаз-Высоцка» Дмитрия Анищенко сообщил, что вторую линию завода мощностью 1,1 млн т компания планирует ввести в IV квартале 2021 г.

Ресурсной базой для «Обского СПГ» должны стать Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения, сказал Хуртин. Компания рассматривает их как один лицензионный участок, лицензию на который «Новатэк» получил в 2017 г. сроком до 2044 г. Суммарные запасы двух месторождений – 157 млрд куб. м газа, говорится в материалах компании.

«Обский СПГ» будет не последним проектом «Новатэка». Параллельно с этим начнется строительство еще одного крупного завода «Арктик СПГ – 2» мощностью 19,8 млн т. Планируется, что первая очередь предприятия будет введена в 2023 г. Стоимость «Арктик СПГ – 2» оценивается примерно в $20–21 млрд, проект «Ямал СПГ» обошелся «Новатэку» и его партнерам в $27 млрд.

Возможную стоимость «Обского СПГ» «Новатэк» пока не раскрывал. «Стоимость проекта будет сформирована при принятии окончательного инвестиционного решения», – сказали «Ведомостям» в компании. Исходя из мощности завода, его стоимость, вероятно, не превысит $5–7 млрд, считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Сложно сейчас дать более точную оценку, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но если исходить из данных по «Арктик СПГ – 2», который оценивается для инвесторов в $25,5 млрд, то стоимость нового проекта может составить около $6 млрд, предполагает он. Плюс относительно небольшого завода – отсутствие необходимости привлечения большого количества иностранных партнеров, поиска зарубежных источников финансирования, добавляет Маринченко: в значительной степени проект может быть профинансирован самим «Новатэком».

«Проектное решение по мощности линий «Обского СПГ» соответствует производимому в России оборудованию и ресурсной базе», – сообщил «Ведомостям» представитель «Новатэка». Скромная мощность завода вряд ли связана с ограниченностью ресурсной базы – газа на Ямале достаточно, продолжает аналитик Fitch: «Новатэк» пытается максимально локализовать производство оборудования – сразу построить большой завод с использованием российских технологий вряд ли получится. Показателем успешности «Арктического каскада» и попыток локализации будет запуск четвертой линии «Ямала СПГ», уточняет Маринченко.

Но как поведет себя оборудование, будет ли оно сертифицировано международными центрами – пока на эти вопросы нет ответа, замечает замдиректора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. «Новатэку» для получения господдержки своих проектов нужно показать высокий уровень импортозамещения, хотя пока компании это не очень удается, считает эксперт: «Арктик СПГ – 2», как и «Ямал СПГ», будет в значительной степени «импортным» проектом. Локализация строительства заводов могла бы помочь «Новатэку» снизить санкционные риски, потенциально уменьшить стоимость проектов, а успех этой стратегии положительно бы оценило российское руководство, соглашается Маринченко. Видимо, миниатюрному «Обскому СПГ» уготована роль витрины, показывающей, что «Новатэк» занимается импортозамещением не только на словах, заключает Гривач.