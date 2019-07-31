Мировой рынок ждет дефицит бриллиантов и рост цен на них

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













При этом существенных рисков для отрасли со стороны синтетических камней эксперты не видят Андрей Гордеев / Ведомости

В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, т. е. более 10%, рассказал в интервью «Ведомостям» президент «Алросы» Сергей Иванов (см. стр. 8–9). «Мы исходим из того, что глобальное предложение натуральных бриллиантов будет снижаться на протяжении следующих 10 лет и, даже если мировой спрос на ювелирные изделия будет расти хотя бы на 1–2% в год, возникнет дефицит природных бриллиантов, тогда цена их может серьезно вырасти. Хотя из-за торговых войн США и Китая рост потребления ювелирных украшений может замедлиться», – отметил он.

Цены на бесцветные бриллианты размером больше 5 каратов растут с 1978 г., говорит Иванов: для примера – стоимость розовых бриллиантов за последние 10 лет выросла на 300%. Цены продолжат расти, а глобальное предложение камней будет снижаться на протяжении следующих 10 лет, констатирует он. Это связано с тем, что жизненный цикл действующих активов сокращается, а новых существенных открытий пока нет: «По итогам I квартала этого года мировая алмазодобыча уже сократилась на 4% по сравнению с прошлым годом».