Мировой рынок ждет дефицит бриллиантов и рост цен на них
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В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, т. е. более 10%, рассказал в интервью «Ведомостям» президент «Алросы» Сергей Иванов (см. стр. 8–9). «Мы исходим из того, что глобальное предложение натуральных бриллиантов будет снижаться на протяжении следующих 10 лет и, даже если мировой спрос на ювелирные изделия будет расти хотя бы на 1–2% в год, возникнет дефицит природных бриллиантов, тогда цена их может серьезно вырасти. Хотя из-за торговых войн США и Китая рост потребления ювелирных украшений может замедлиться», – отметил он.
Цены на бесцветные бриллианты размером больше 5 каратов растут с 1978 г., говорит Иванов: для примера – стоимость розовых бриллиантов за последние 10 лет выросла на 300%. Цены продолжат расти, а глобальное предложение камней будет снижаться на протяжении следующих 10 лет, констатирует он. Это связано с тем, что жизненный цикл действующих активов сокращается, а новых существенных открытий пока нет: «По итогам I квартала этого года мировая алмазодобыча уже сократилась на 4% по сравнению с прошлым годом».
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