Лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizzair готовы летать из «Пулково» в европейские страны

Крупнейшие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair, британская EasyJet и венгерская Wizzair – подали заявки на выполнение полетов из «Пулково» Armando Franc / AP

Крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizzair готовы летать из «Пулково» напрямую в европейские страны, если для аэропорта Санкт-Петербурга будет введен режим «открытого неба»

Крупнейшие европейские лоукостеры – ирландская Ryanair, британская EasyJet и венгерская Wizzair – подали заявки на выполнение полетов из «Пулково» в европейские страны, сообщил РБК со ссылкой на гендиректора компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, концессионер «Пулково») Леонида Сергеева. Человек, близкий к ВВСС, подтвердил «Ведомостям» эту информацию. По его словам, авиакомпании смогут начать полеты в случае установления в Санкт-Петербурге режима «открытого неба».

Всего ВВСС подал в Минтранс заявку на установление седьмой свободы воздуха (открытое небо) для 33 стран, говорит человек, близкий к ВВСС. Из этих стран авиакомпании смогут летать в Пулково без ограничений.

Воздушное сообщение между Россией и другими странами регулируется двусторонними соглашениями, заключаемыми на принципах паритета. Это означает, что рейсы между Россией и любой другой страной могут осуществлять лишь авиакомпании только из этих стран. Рейсы в третьи страны запрещены. Поэтому, например, крупнейший европейский и самый известный в мире лоукостер Ryanair никогда не летал в Россию – никому не надо лететь в Дублин даже из Москвы, объяснил топ-менеджер российской авиакомпании. EasyJet летала из Лондона в Москву, но ушла с российского рынка в 2016 г. из-за падения курса рубля и снижения платежеспособного спроса. Wizzair летает из Будапешта в Москву в аэропорт «Внуково».

Режим «открытого неба» в Санкт-Петербурге позволит любой иностранной компании летать в «Пулково» из любой страны без ограничений.

К 2025 г. эти три авиакомпании могли бы добавить «Пулково» 5,9 млн пассажиров, рассказал собеседник «Ведомостей»: 514 000 человек дала бы Германия, Франция – еще 496 000, Великобритания – 375 000, Италия – 357 000, Испания – 343 000. «Пулково» в 2018 г. приняло 18,1 млн пассажиров, в том числе 7,1 млн – на иностранных линиях.

Представители Ryanair и Wizzair на запросы «Ведомостей» не ответили. Их коллега из EasyJet отказался от комментариев.

Если решение об открытом небе будет принято в октябре-ноябре, то иностранные лоукостеры успеют начать перевозки в летний сезон 2020 г. (стартует в последнее воскресенье марта), рассказал человек, близкий к ВВСС. Это ведущие лоукостеры, и они, как правило, первыми выходят на новые рынки, они представили свои планы, чтобы обосновать в правительстве введение «открытого неба», за ними могут прийти и другие авиакомпании.

Курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов поддержал введение «открытого неба» в Санкт-Петербурге, рассказал его представитель. Даны соответствующие поручения, работа ведется, говорит представитель Минтранса.

Это решение ударит по российским авиакомпаниям, считает топ-менеджер одной из них. Сильнее всего рискует «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия». Это единственный базовый и крупнейший перевозчик «Пулково», замечает он.

Введение в «Пулково» режима «открытого неба» нанесет чудовищный удар по российским авиакомпаниям, в первую очередь по «России», говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. У «России» самая развитая международная сеть из «Пулково». Российские авиакомпании могут полностью прекратить международные полеты из «Пулково», допускает эксперт. Причем цены у европейских лоукостеров будут ниже только в период завоевания рынка, а затем станут такими же или даже еще выше. При этом они не будут заправляться в «Пулково», ремонтировать здесь самолеты и нанимать персонал, указывает Рыбак.

Представитель «Аэрофлота» на запрос «Ведомостей» не ответил.

Аэропортовые сборы в России для иностранных авиакомпаний в 2–4 раза выше, чем для российских, для европейских лоукостеров они также будут значительно выше, говорит человек, близкий к ВВСС. «К тому же эксперимент с «открытым небом» не будет распространяться на всю страну, а ограничится Санкт-Петербургом. Сейчас существует большая диспропорция между международными перевозками из Москвы и Санкт-Петербурга, что говорит о слабом развитии сети из Северной столицы, огромное количество пассажиров летит за рубеж через Москву», – продолжает собеседник.

Исправленная версия. Уточнено направление, куда могут летать Ryanair, EasyJet и Wizzair.