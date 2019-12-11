Правительство ждет 3,3 трлн рублей инвестиций в нефтегазохимию
Новые меры государственной поддержки должны повысить интерес компаний к проектам по переработке сжиженных углеводородных газов (СУГ) и этана, считает правительство. Обратный акциз на эти виды сырья повысит инвестиционную привлекательность 11 проектов общей стоимостью более 3,3 трлн руб., указывается в материалах, посвященных мерам стимулирования нефтехимии.
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэнерго и Минфином, его подлинность подтвердил представитель Минэнерго. В случае реализации этих проектов сумма дополнительных налоговых отчислений (налог на имущество, прибыль, НДФЛ и проч.) в бюджет составит до 580 млрд руб. за период 2020–2030 гг. За вычетом предоставляемых нефтехимикам субсидий на переработку СУГ и этана чистый доход бюджета за тот же период может составить до 330 млрд руб., посчитали в правительстве.
Размеры акцизов на этан и СУГ и условия предоставления налогового вычета при их переработке были утверждены в конце ноября на совещании у курирующего ТЭК первого вице-премьера Дмитрия Козака. Размер акциза на этан с 2022 г. составит 9000 руб. за 1 т, для СУГ – 4500 руб. за 1 т с поэтапным увеличением до 7500 руб. (в 2026 г.), указано в протоколе совещания, с копией которого ознакомились «Ведомости». На налоговый вычет смогут претендовать только нефтехимические проекты, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 г. Для уже действующих производств возможность получить вычет за переработку СУГ будет только в случае заключения инвестиционного соглашения с Минэнерго на сумму от 65 млрд руб., указывается в протоколе, это соглашение должно быть согласовано с Минфином. Обратный акциз будет распространяться на полную мощность проекта, по которому заключено соглашение, указывает собеседник «Ведомостей», знакомый с концепцией.