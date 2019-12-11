Правительство ждет 3,3 трлн рублей инвестиций в нефтегазохимию

Размеры акцизов на этан и СУГ и условия предоставления налогового вычета при их переработке были утверждены в конце ноября на совещании у курирующего ТЭК первого вице-премьера Дмитрия Козака. Размер акциза на этан с 2022 г. составит 9000 руб. за 1 т, для СУГ – 4500 руб. за 1 т с поэтапным увеличением до 7500 руб. (в 2026 г.), указано в протоколе совещания, с копией которого ознакомились «Ведомости». На налоговый вычет смогут претендовать только нефтехимические проекты, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 г. Для уже действующих производств возможность получить вычет за переработку СУГ будет только в случае заключения инвестиционного соглашения с Минэнерго на сумму от 65 млрд руб., указывается в протоколе, это соглашение должно быть согласовано с Минфином. Обратный акциз будет распространяться на полную мощность проекта, по которому заключено соглашение, указывает собеседник «Ведомостей», знакомый с концепцией.