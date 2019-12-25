ММК инвестирует в цифровизацию бизнеса 5 млрд рублей до 2024 года

Цифровизацией сейчас занимаются все компании в отрасли. Она позволяет управлять затратами, улучшать каналы продаж, повышать внутреннюю эффективность и в целом конкурентоспособность, говорит аналитик Fitch Raitings Юлия Бучнева: «Цифровые проекты – из разряда таких, где при минимальных затратах можно достичь максимального эффекта и IRR (внутренняя норма доходности) намного превысит стандартную планку для принятия решения в 20%». Предсказанный ММК эффект кажется вполне достижимым, уверена Бучнева. НЛМК, напоминает она, в стратегии развития до 2022 г. перечислял несколько проектов для повышения эффективности с инвестициями в $50 млн и эффектом на EBITDA в $500 млн ежегодно. IT-проекты, имеющие целью повысить операционную эффективность, позволяют убрать влияние инфляции и издержек и необходимы компаниям для сохранения конкурентоспособности, полагает эксперт.