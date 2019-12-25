ММК инвестирует в цифровизацию бизнеса 5 млрд рублей до 2024 года
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, выпустил 12,7 млн т стали в 2018 г., принадлежит Виктору Рашникову) сообщил, что совместно с Deloitte разработал пятилетнюю стратегию цифровизации.
В стратегии 98 IT-проектов, большая часть которых (72) – для повышения эффективности производственных процессов. Остальные будут связаны с исследованиями и повышением безопасности производства, рассказал директор по экономике ММК Андрей Еремин. «Человек уже не в состоянии справиться с огромным количеством данных. А данные сегодня – это актив промышленных компаний, – объяснял Еремин. – Важно создать систему управления данными, чтобы понимать, какие из них нужны и как ими пользоваться». Средний срок окупаемости цифрового проекта – 1–3 года, а средняя стоимость – 36 млн руб.
На цифровые проекты компания потратит 5 млрд руб. с 2020 по 2024 г., говорится в материалах ММК, или примерно 2% капитальных затрат за этот период ($4,3 млрд). До 2025 г. ММК рассчитывает получить дополнительные $686 млн (42,3 млрд руб.) EBITDA от новых проектов, сообщала компания на дне инвестора в ноябре. 14,7% (6,2 млрд руб.) будет обеспечено цифровыми инициативами, подчеркнул Еремин, а в перспективе цифровые проекты позволят компании получать дополнительные 4,5% EBITDA ежегодно.
До 80% эффекта обеспечат IT-проекты на производстве, оставшиеся 20% – повышение внутренней эффективности компании и клиентские сервисы, надеется он.
В 2018–2019 гг. компания завершила несколько точечных цифровых проектов. В 2019 г. эффект от них составит порядка $25 млн. Например, проект 2018 г. «Снайпер» (создает физико-химические модели плавки на основе больших данных и позволяет при помощи искусственного интеллекта точно рассчитывать ее параметры и, таким образом, сокращать расход ферросплавов на 4–6%) позволил компании сэкономить $3,9 млн. Похожий проект есть и у конкурента ММК – Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (НЛМК, 17 млн т стали в 2018 г.). Экономический эффект, полученный НЛМК от новой системы контроля за расходом ферросплавов, основанной на моделировании и анализе данных, – порядка 200 млн руб., оценивал директор по математическому моделированию и анализу данных компании Анджей Аршавский в интервью TAdviser.
В ММК уже три года работает группа математического моделирования и системно-аналитических исследований, рассказывал «Ведомостям» директор «ММК-информсервиса» Вадим Феоктистов, на предприятии внедрены несколько ее моделей, работающих на технологиях больших данных и искусственных нейронных сетей.
С февраля 2017 г. работает модель оптимизации поставок и потребления угольного сырья, говорил Феоктистов: прогнозирует, сколько сырья необходимо и какого состава, чтобы получился кокс требуемого качества. В 2018 г. комбинат сэкономил более 500 млн руб. благодаря использованию этой модели, приводил данные представитель ММК. Модель работает в компании с февраля 2017 г. и является собственной разработкой ММК.
Нейронные сети планирует использовать и «Северсталь» Алексея Мордашова (12 млн т стали в 2018 г.). 25 декабря компания сообщила, что разработала нейронную сеть EVE для классификации поверхностных дефектов металлопроката. Нейронная сеть будет находить четыре типа дефектов на цифровых снимках поверхности металла и выводить информацию о них на экран оператора, говорится в сообщении компании. Ранее для контроля качества продукции в основном проводился ручной выборочный осмотр поверхности готовых листов стали, рассказал представитель компании. Всего в 2019 г. «Северсталь» направила на IT-проекты 5,7 млрд руб., привел данные ее представитель. В ближайшие несколько лет затраты на эту сферу будут расти на 20–25% ежегодно.
Потенциал цифровых технологий есть практически во всех сферах металлургического производства, замечает руководитель практики по предоставлению услуг предприятиям металлургической и горнодобывающей отраслей PwC в России Михаил Бучнев. С помощью сенсоров можно собирать информацию об активности сотрудников, анализировать ее и оптимизировать их загрузку, такой же подход можно применить для оптимизации ремонтов и обслуживания оборудования: с помощью датчиков анализируется состояние оборудования и прогнозируется необходимая потребность в запасных частях, рассуждает эксперт.
Цифровизацией сейчас занимаются все компании в отрасли. Она позволяет управлять затратами, улучшать каналы продаж, повышать внутреннюю эффективность и в целом конкурентоспособность, говорит аналитик Fitch Raitings Юлия Бучнева: «Цифровые проекты – из разряда таких, где при минимальных затратах можно достичь максимального эффекта и IRR (внутренняя норма доходности) намного превысит стандартную планку для принятия решения в 20%». Предсказанный ММК эффект кажется вполне достижимым, уверена Бучнева. НЛМК, напоминает она, в стратегии развития до 2022 г. перечислял несколько проектов для повышения эффективности с инвестициями в $50 млн и эффектом на EBITDA в $500 млн ежегодно. IT-проекты, имеющие целью повысить операционную эффективность, позволяют убрать влияние инфляции и издержек и необходимы компаниям для сохранения конкурентоспособности, полагает эксперт.