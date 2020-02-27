Пивовары просят ужесточить требования к составу пива
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива. 9 января 2021 г. вступит в силу технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входит и Россия) «О безопасности алкогольной продукции», который позволит заменять зерном до 50% солода при производстве пива. Пока в России действует более жесткая норма, заменить можно 20% солода, СРП просит закрепить ее и в новом регламенте. «Ведомости» ознакомились с копией письма предправления СРП Даниила Бримана, подлинность документа подтвердил представитель союза, а представитель Минфина подтвердил его получение.
По мнению Бримана, солод применяется вместо зерна исключительно для снижения себестоимости пива. Это приведет к нездоровой конкуренции: производители, использующие только солод, окажутся в невыгодном положении. Например, «Томское пиво» использует 100% солода, говорит заместитель гендиректора компании Василий Руссков, а другие производители заменяют часть солода ячменем, рисом, кукурузой, мальтозной патокой и т. д. Такое сырье дешевле солода более чем в 2 раза, можно экономить сотни миллионов рублей, уверяет Руссков. А если сохранить ограничение в 20%, то компании, использующие большую долю зерна, будут вынуждены по-прежнему называть продукт пивным напитком, а не пивом, говорит Руссков: это честнее по отношению к потребителю.
Представители AB InBev Efes и Heineken не согласны. «Несоложеное сырье позволяет менять характеристики пива: придавать легкость, снижать содержание глютена, углеводов и проч.», – говорит директор по корпоративным вопросам Heineken (бренды Heineken, Miller, «Три медведя» и др.) в России Кирилл Болматов. Пивоварение – творческий процесс, крафтовая революция – яркое тому свидетельство, поддерживает его директор по правовым вопросам AB InBev Efes (бренды Bud, «Клинское», «Старый мельник») Ораз Дурдыев. Стоимость некоторых несоложеных продуктов выше стоимости солода, уверяет он, но AB InBev Efes не собирается менять рецептуру в связи с поправками в законодательстве. Для всемирно известных брендов компании действуют жесткие требования, они едины для всех рынков – это напрямую влияет на имидж и стоимость бренда, подчеркивает Дурдыев.
Союз обеспокоен и возможным снижением качества пива: при замене зерном более чем 20% солода производители используют промышленные ферменты, которые могут попадать в готовый продукт, пишет Бриман. Дурдыев возражает: ферменты в процессе кипячения сусла разрушаются.
Могут пострадать и производители солода – спрос на него снизится, что приведет к сокращению производства, предупреждает Бриман. Эти опасения разделяют гендиректор «Грейнфорда» (поставщик солода) Владимир Бобков и исполнительный директор агрохолдинга «Авангард-агро» (владеет крупнейшим в России производителем солода) Андрей Кичигин, который считает, что качество пива ухудшится. Снижение нормы содержания солода до 80% уже было компромиссом между качеством и себестоимостью, сетует он.
Но пока производство солода в России растет – за 2019 г. на 11%, всего 1,4 млн т, по данным Росстата. Если спрос на солод упадет, цена на солод может повыситься, вырастут издержки пивзаводов, опасается Бобков, и экономии от замены солода зерном не будет.
СРП – старейшее отраслевое объединение. Недавно из-за разногласий с другими членами по поводу стратегии борьбы с нелегальным рынком из союза вышли три крупнейшие компании – AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken, на которые приходится около 70% рынка. Одно из разногласий как раз касалось позиции об изменении состава пива, объясняли члены союза.
Изменение технического регламента возможно только при принятии решений в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), говорит представитель Минфина. Планируется проработать изменения для внесения в ЕЭК, в том числе будут рассмотрены и предложения союза. Пока предложения стран – участниц ЕАЭС не поступали, сообщил представитель ЕЭК.
Представитель «Балтики» отказался от комментариев.