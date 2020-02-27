Пивовары просят ужесточить требования к составу пива

По мнению Бримана, солод применяется вместо зерна исключительно для снижения себестоимости пива. Это приведет к нездоровой конкуренции: производители, использующие только солод, окажутся в невыгодном положении. Например, «Томское пиво» использует 100% солода, говорит заместитель гендиректора компании Василий Руссков, а другие производители заменяют часть солода ячменем, рисом, кукурузой, мальтозной патокой и т. д. Такое сырье дешевле солода более чем в 2 раза, можно экономить сотни миллионов рублей, уверяет Руссков. А если сохранить ограничение в 20%, то компании, использующие большую долю зерна, будут вынуждены по-прежнему называть продукт пивным напитком, а не пивом, говорит Руссков: это честнее по отношению к потребителю.