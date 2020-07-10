Акционер объяснил конфликт с руководством в золотодобытчике Petropavlovsk

Акционер объяснил конфликт с руководством в золотодобытчике PetropavlovskБывшего сенатора Павла Масловского сочли неспособным повышать эффективность компании
Выяснились причины корпоративного конфликта в компании Petropavlovsk, одном из крупнейших золотодобытчиков в России. 30 июня собрание акционеров не переизбрало в совет директоров основателя компании Павла Масловского и еще шестерых человек. Масловский таким образом лишился и поста гендиректора Petropavlovsk. Масловский практические бессменно руководил Petropavlovsk с момента создания компании в 1994 г., он лишь четыре года не возглавлял компанию, в том числе в 2011–2014 гг., будучи сенатором от Амурской области.
«Только новый совершенно независимый менеджмент, который не будет балансировать между интересами акционеров и интересами менеджмента, сможет сфокусироваться на улучшении операционной эффективности Petropavlovsk», – заявил «Ведомостям» представитель «Южуралзолота», крупнейшего акционера Petropavlovsk. «Финансовые успехи, достигнутые Petropavlovsk за последний год, – это всего лишь результат роста цены на золото в условиях глобального экономического кризиса», – продолжает собеседник.
Petropavlovsk, по его словам, необходимо повышать эффективность: контролировать операционные затраты, оптимизировать инвестпрограмму и проработать программу восполнения ресурсной базы, сокращать издержки, стремиться к устойчивым финансовым показателям – только это позволит уйти от зависимости цен на золото.
Акционеры предлагают привлечь независимую компанию к подбору гендиректора, при этом они не предлагают на эту позицию представителей «Южуралзолота», подчеркнул собеседник «Ведомостей». «Южуралзолото» рассчитывает, что благодаря эффективному управлению Petropavlovsk наконец начнет возвращать акционерам инвестиции – как за счет роста стоимости компании, так и путем выплаты дивидендов, заключил представитель «Южуралзолота». Petropavlovsk не платит дивиденды с 2013 г., объясняя это плохой рыночной конъюнктурой и высокими капитальными затратами.
Заместитель Масловского Аля Самохвалова, которая до следующего собрания акционеров является и. о. гендиректора, от комментариев отказалась.
Добывающие активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, сама головная компания зарегистрирована в Лондоне. В 2019 г. компания добыла 12,8 т золота – это пятый результат в России. 22,37% акций Petropavlovsk «Южуралзолото» купило у структур Романа Троценко в феврале этого года, тогда такой пакет на Лондонской бирже стоил $177 млн. Сейчас капитализация Petropavlovsk в Лондоне составляет $1,2 млрд. Другие крупные акционеры Petropavlovsk: Everest Alliance Limited (7,5%), The Russian Prosperity Fund (7,4%), Prosperity Capital (14%).
«Южуралзолото» и несколько других акционеров на собрании 30 июня голосовали против Масловского и его команды. Petropavlovsk сочла эти действия срежиссированными и пожаловалась в Комиссию по поглощениям (британский регулятор), решение по жалобе еще не вынесено.
«Менеджмент Petropavlovsk реализует программу развития: компания, например, ввела в эксплуатацию автоклав и флотационную инфраструктуру на Маломыре, это позволяет полностью перерабатывать собственную ресурсную базу, включая высокоупорные руды», – считает аналитик Raiffaisenbank Михаил Сомов.
«Но на реализацию этого проекта ушло 10 лет, при этом компании необходимо запустить флотационную фабрику на месторождении "Пионер", искать у третьих сторон дополнительные концентраты для переработки, расширять флотационную фабрику на Маломыре, вести геологоразведку новых запасов – возможно, новые акционеры опасаются, что эти задачи снова будут решаться 10 лет», – говорит аналитик АКРА Максим Худалов, а необходимо возвращать инвестиции.
Инвесторы ждут решения вопроса о дивидендах, если обсуждение дивидендной политики из-за конфликта будет отложено, рынок воспримет это негативно, говорит Сомов. Инвесторы уже устали реагировать на конфликты в Petropavlovsk, они, скорее, уже давно заложены в пониженную оценку компании, добавляет Худалов.