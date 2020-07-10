Акционер объяснил конфликт с руководством в золотодобытчике Petropavlovsk

Выяснились причины корпоративного конфликта в компании Petropavlovsk, одном из крупнейших золотодобытчиков в России. 30 июня собрание акционеров не переизбрало в совет директоров основателя компании Павла Масловского и еще шестерых человек. Масловский таким образом лишился и поста гендиректора Petropavlovsk. Масловский практические бессменно руководил Petropavlovsk с момента создания компании в 1994 г., он лишь четыре года не возглавлял компанию, в том числе в 2011–2014 гг., будучи сенатором от Амурской области.