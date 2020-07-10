Цены на дизельное топливо на АЗС обогнали инфляцию

На розничные цены бензина и дизеля в мае – июле давит ценовое ралли в оптовом и мелкооптовом звене. НПЗ не успевают за спросом на фоне выхода страны из изоляции после пандемии COVID-19. В течение недели 29 июня – 5 июля цены бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) несколько раз били ценовые рекорды, в частности, цена АИ-95 переваливала за 62 000 руб./т. Резкий рост в опте на фоне сдерживания правительством стоимости в рознице приводит к финансовой неустойчивости АЗС, заставляя их работать в убыток. Представители независимых автозаправок (не принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям) просили снять эмбарго на импорт топлива в РФ (действует до 1 октября) и отменить демпфер, защищающий цены на бензин и дизель от резких колебаний.