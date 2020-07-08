Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес Эксклюзивно по подписке

НПЗ могут обязать продавать до 15% бензина на бирже

Такие предложения обсуждают Минэнерго, ФАС и нефтяники
Александр Волобуев Светлана Петрова
Андрей Гордеев / Ведомости

Нефтяным компаниям дали указание нарастить продажу топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) «в возможно короткий срок», следует из протокола совещания в Минэнерго (есть у «Ведомостей»). Объем реализации бензина Аи-92 и Аи-95, продаваемого на бирже, должен быть увеличен не менее чем до 11% от объема производства, дизеля – не меньше 7%. В министерстве подтвердили подлинность документа, но от разъяснений отказались. Начальник управления ФАС Армен Ханян, участвовавший в совещании, сообщил «Ведомостям», что ведомство предложило поднять нормативы еще выше: по бензину – до 15%, по дизтопливу – до 9%. По мнению службы, это позволит минимизировать колебания цен и объемов предложений на биржевых торгах и даст позитивный посыл участникам рынка с точки зрения недопущения ажиотажного спроса.

Сейчас нормативы по продаже на бирже для нефтяников – не менее 10% бензина и 6% дизтоплива. Спрос на бензин в стране начал резко расти в мае – июне на фоне снятия карантина, ситуацию усугубили начавшиеся традиционные летние ремонты на НПЗ. Это привело к резкому увеличению стоимости топлива в опте. В частности, в мае Аи-92 на СПбМТСБ подорожал на 23,6% до 49 600 руб./т, Аи-95 – на 27,4% до 51 900 руб./т. За неделю с 29 июня по 5 июля топливо несколько раз ставило антирекорды: в частности, стоимость Аи-95 на бирже переваливала за 62 000 руб. В то же время на АЗС, по данным ЦДУ ТЭК, с мая по июль Аи-92 и Аи-95 подорожали в среднем всего на 0,02 руб./л.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных