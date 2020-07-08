НПЗ могут обязать продавать до 15% бензина на бирже

Сейчас нормативы по продаже на бирже для нефтяников – не менее 10% бензина и 6% дизтоплива. Спрос на бензин в стране начал резко расти в мае – июне на фоне снятия карантина, ситуацию усугубили начавшиеся традиционные летние ремонты на НПЗ. Это привело к резкому увеличению стоимости топлива в опте. В частности, в мае Аи-92 на СПбМТСБ подорожал на 23,6% до 49 600 руб./т, Аи-95 – на 27,4% до 51 900 руб./т. За неделю с 29 июня по 5 июля топливо несколько раз ставило антирекорды: в частности, стоимость Аи-95 на бирже переваливала за 62 000 руб. В то же время на АЗС, по данным ЦДУ ТЭК, с мая по июль Аи-92 и Аи-95 подорожали в среднем всего на 0,02 руб./л.