Минвостокразвития предложило перераспределить квоты на вылов рыбы и краба

Минвостокразвития предложило перераспределить квоты на вылов рыбы и крабаВырученные деньги пойдут на развитие Дальнего Востока и Арктики
Минвостокразвития хочет передать 50% квот на добычу рыбы и 100% квот на вылов краба на инвестиционные цели. Министерство предлагает это как дополнительную меру по ускорению экономического развития Дальнего Востока и Арктики. Предложения подготовлены для включения в проект общенационального плана для восстановления экономики и будут обсуждаться на совещании у зампредседателя правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
«Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Такие предложения действительно есть, пока они находятся в стадии обсуждения, никаких решений не принято, утверждает представитель Минвостокразвития.
Подавляющее большинство квот на водные биоресурсы еще с начала 2000-х гг. распределяется по так называемому историческому принципу. Это значит, что квота закрепляется на основании данных о добыче компании за предыдущий период. Последний раз по такому принципу они были закреплены с 1 января 2019 г. сроком на 15 лет. Три года назад государство разрешило направлять 20% общего допустимого улова рыбы на инвестиционные цели: инвестор должен построить завод или промысловое судно, а Росрыболовство – выдать ему квоту. А в прошлом году у добытчиков краба была изъята и продана на аукционах половина квот. Они принесли бюджету более 142 млрд руб., компании-победители должны также инвестировать в строительство судов-краболовов.
Исходя из новых предложений Минвостокразвития на инвестиционные цели могут отдать еще 30% квот на добычу рыбу и 50% квот на вылов краба. Порядок и сроки этой инициативы в документе не уточняются. Доходы от продажи квот предлагается направить в том числе на развитие Дальнего Востока и Арктики, сказано там.
Бизнес против этого предложения: кредитная нагрузка всей рыбной отрасли сейчас составляет 250 млрд руб., говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Например, по его словам, крабодобытчики для участия в аукционах и выполнения инвестиционных обязательств взяли кредиты, платить по которым они собирались за счет выручки от оставшейся доли квот на добычу крабов. «Если сейчас у них заберут вторую половину квот, обслуживать кредиты будет просто нечем», ‒ подчеркнул он. Преждевременно увеличивать долю инвестиционных квот и на рыбу, по крайней мере до тех пор, пока не будут построены корабли для освоения по текущим показателям, считает Зверев. Он напоминает, что по действующей программе планируется строительство 43 судов. Если размер инвестквот увеличится до 50%, то портфель заказов рыбаков увеличится до 80 судов к 2035 г., подсчитал он. А построить такое количество российские верфи, по его словам, просто не смогут.
Судостроители готовы к дополнительным заказам. Мощности верфей Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) позволяют выполнить новые заказы как на строительство рыболовных судов, так и на строительство краболовов, говорит представитель ОСК. Главное, чтобы заказы были равномерно распределены по времени с учетом стапельного расписания верфей, добавил он.
Если урезать квоты, то могут возникнуть трудности с финансированием строящихся судов, опасается Зверев. Очередное перераспределение квот приведет не к ускорению экономического развития и повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики, а к дефолту предприятий отрасли, предупреждает Зверев.
Учитывая сложную экономическую ситуацию, связанную с вводом ограничительных мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции, закрытием границ, снижением цен на нефть и снижением бюджетной обеспеченности регионов, идет работа над дополнительным комплексом мер развития Дальнего Востока, передал «Ведомостям» Трутнев через представителя. Эти меры будут касаться различных отраслей экономики, в том числе и регулирования рыбохозяйственного комплекса как основополагающего для Дальнего Востока. Сейчас пакет мер прорабатывается, обсуждается с главами дальневосточных регионов, деловым сообществом и экспертами, добавил Трутнев.
В Росрыболовство и Минсельхоз эта инициатива пока не поступала, сказали их представители.