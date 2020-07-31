Минвостокразвития предложило перераспределить квоты на вылов рыбы и краба

Бизнес против этого предложения: кредитная нагрузка всей рыбной отрасли сейчас составляет 250 млрд руб., говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Например, по его словам, крабодобытчики для участия в аукционах и выполнения инвестиционных обязательств взяли кредиты, платить по которым они собирались за счет выручки от оставшейся доли квот на добычу крабов. «Если сейчас у них заберут вторую половину квот, обслуживать кредиты будет просто нечем», ‒ подчеркнул он. Преждевременно увеличивать долю инвестиционных квот и на рыбу, по крайней мере до тех пор, пока не будут построены корабли для освоения по текущим показателям, считает Зверев. Он напоминает, что по действующей программе планируется строительство 43 судов. Если размер инвестквот увеличится до 50%, то портфель заказов рыбаков увеличится до 80 судов к 2035 г., подсчитал он. А построить такое количество российские верфи, по его словам, просто не смогут.