В рейтинге богатейших бизнесменов России сменился лидер

В рейтинге богатейших бизнесменов России сменился лидерЗолото помогло семье сенатора Керимова возглавить рейтинг
Состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с начала дня увеличилось на $1,7 млрд и достигло $24,7 млрд на 13.00 мск, пишет Forbes. Основную часть состояния семьи Керимова составляет золотодобывающая компания «Полюс», основным владельцем которой является сын Керимова ‒ Саид.
Благодаря росту цен на золото Керимову впервые удалось подняться на первые место в рейтинге Forbes Real-Time, обогнав президента «Норникеля» Владимира Потанина. Его состояние издание оценивает в $24,6 млрд. Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин с состоянием $21,9 млрд. Издание отмечает, что Керимов возглавил рейтинг в первый раз.
«По документам, которые на днях оказались в распоряжении российского Forbes, весь пакет (76,84% акций) принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, выпускнику МГИМО 2016 г. Он является единственным акционером кипрской компании Wandle Holdings Limited, владеющей 100% акций Polyus Gold International Limited (Джерси), которой принадлежат акции «Полюса», ‒ пишет издание.
31 июля стоимость унции золота впервые в истории превысила отметку в $2000. Как писали «Ведомости», достижению исторического рекорда способствовала статистика о сильном квартальном снижении ВВП США, который сократился на 32,9%. Как отмечает Forbes, с начала года компания «Полюс» подорожала более чем вдвое, золото за это время поднялось в цене на 34% ‒ с $1521 за унцию до $2043.
В середине июля издание сообщало, что из всех участников российского рейтинга семья Керимова за время пандемии разбогатела больше остальных ‒ с $10 млрд до $18,5 млрд.