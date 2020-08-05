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В рейтинге богатейших бизнесменов России сменился лидер

Золото помогло семье сенатора Керимова возглавить рейтинг
Татьяна Морозова
Михаил Терещенко / ТАСС

Состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с начала дня увеличилось на $1,7 млрд и достигло $24,7 млрд на 13.00 мск, пишет Forbes. Основную часть состояния семьи Керимова составляет золотодобывающая компания «Полюс», основным владельцем которой является сын Керимова ‒ Саид. 

Благодаря росту цен на золото Керимову впервые удалось подняться на первые место в рейтинге Forbes Real-Time, обогнав президента «Норникеля» Владимира Потанина. Его состояние издание оценивает в $24,6 млрд. Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин с состоянием $21,9 млрд. Издание отмечает, что Керимов возглавил рейтинг в первый раз. 

«По документам, которые на днях оказались в распоряжении российского Forbes, весь пакет (76,84% акций) принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, выпускнику МГИМО 2016 г. Он является единственным акционером кипрской компании Wandle Holdings Limited, владеющей 100% акций  Polyus Gold International Limited (Джерси), которой принадлежат акции «Полюса», ‒ пишет издание.

31 июля стоимость унции золота впервые в истории превысила отметку в $2000. Как писали «Ведомости», достижению исторического рекорда способствовала статистика о сильном квартальном снижении ВВП США, который сократился на 32,9%. Как отмечает Forbes, с начала года компания «Полюс» подорожала более чем вдвое, золото за это время поднялось в цене на 34% ‒ с $1521 за унцию до $2043.

В середине июля издание сообщало, что из всех участников российского рейтинга семья Керимова за время пандемии разбогатела больше остальных ‒ с $10 млрд до $18,5 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных