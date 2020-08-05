В рейтинге богатейших бизнесменов России сменился лидер

31 июля стоимость унции золота впервые в истории превысила отметку в $2000. Как писали «Ведомости», достижению исторического рекорда способствовала статистика о сильном квартальном снижении ВВП США, который сократился на 32,9%. Как отмечает Forbes, с начала года компания «Полюс» подорожала более чем вдвое, золото за это время поднялось в цене на 34% ‒ с $1521 за унцию до $2043.