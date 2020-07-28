Цена на золото выросла до исторического рекорда

Главным драйвером роста цен на драгметалл стало глобальное ослабление американской валюты: индекс доллара, отражающий его стоимость к шести ведущим мировым валютам, в понедельник обвалился ниже отметки 94,5 пункта – минимального значения с января 2018 г. Так инвесторы отреагировали на новость о том, что правительство США готово влить в экономику еще 1 трлн необеспеченных долларов в рамках новой программы поддержки населения. Это в дополнение к $1,4 трлн, которые Казначейство США уже напечатало с 1 апреля для обеспечения антикризисных выплат населению и бизнесу, в результате чего денежный баланс казначейства вырос до рекорда за всю историю американской финансовой системы и превысил $1,812 трлн.