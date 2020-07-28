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Цена на золото выросла до исторического рекорда

Аналитики ждут отметки $2000 за унцию
Максим Рубченко

Цена октябрьского фьючерса на золото на бирже Comex за 10 дней выросла на $130 за тройскую унцию и вчера достигла отметки $1940 за тройскую унцию. Это наивысшая стоимость металла за всю историю торгов. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен 6 сентября 2011 г., когда унция золота стоила $1920.

Главным драйвером роста цен на драгметалл стало глобальное ослабление американской валюты: индекс доллара, отражающий его стоимость к шести ведущим мировым валютам, в понедельник обвалился ниже отметки 94,5 пункта – минимального значения с января 2018 г. Так инвесторы отреагировали на новость о том, что правительство США готово влить в экономику еще 1 трлн необеспеченных долларов в рамках новой программы поддержки населения. Это в дополнение к $1,4 трлн, которые Казначейство США уже напечатало с 1 апреля для обеспечения антикризисных выплат населению и бизнесу, в результате чего денежный баланс казначейства вырос до рекорда за всю историю американской финансовой системы и превысил $1,812 трлн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных