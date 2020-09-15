Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

UC Rusal определилась с датой переезда в Россию

Компания перерегистрируется с британского Джерси на российский Калининград
Тимур Халудоров
UC Rusal

UC Rusal – один из крупнейших мировых производителей алюминия – 25 сентября завершит процесс перерегистрации с британского острова Джерси на российский Калининград, сообщила компания 14 сентября на раскрытии Фондовой биржи Гонконга. Компания уточнила, что Центральный банк РФ уже одобрил регистрацию выпуска российских акций компании, а ФНС зарегистрирует UC Rusal как международную компанию.

В апреле 2018 г. компании En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски попали в санкционный список США. В начале 2019 г. ограничения с компаний были сняты, но одним из условий стала потеря контроля со стороны Дерипаски (ему пришлось продать часть акций). В августе того же года акционеры компании утвердили перерегистрацию UC Rusal в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде с острова Джерси. Кроме острова Октябрьский САРом является остров Русский во Владивостоке. САРы задумывались как механизм, который позволит вывести из зарубежных офшоров подконтрольные россиянам международные компании, против которых введены санкции.

UC Rusal выиграет дважды от смены прописки, поскольку компания регистрируется не просто в Калининграде, а в расположенной в этом городе особой экономической зоне, отмечает замдиректора департамента финансового консультирования «ФБК право» Александр Сотов. В первые шесть лет у компании будет нулевой налог на прибыль согласно ст. 288.1 НК РФ, пояснил юрист. Далее ставка будет 10%, т. е. вдвое ниже стандартной.

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Средства для сделки компания привлечет в Сбербанке

Партнер ФБК Legal Сергей Ермоленко предполагает, что компания может сэкономить благодаря перерегистрации в САРе $80–100 млн в год благодаря тому, что ей не придется платить налог с дивидендов. Для компаний, зарегистрированных на острове Джерси, он уплачивается по ставке 15%, уточняет Сотов.

Но налоговые льготы, по словам юриста, работают, только если в Калининграде реализуется инвестиционный проект и туда переносится центр экономической деятельности компании. «Таким образом, можно предположить, что UC Rusal приняла решение о переносе центра экономической активности в Россию, поскольку именно российские налоги приобрели для нее особую актуальность», – добавляет Сотов.

«Россия – это не Джерси, у нас существует своя специфика взаимодействия бизнеса с властями. Но здесь у UC Rusal не должно возникнуть каких-то проблем, так как у нее достаточно уверенные позиции на рынке и правильно выстроенные отношения с властями», – считает Ермоленко.

В UC Rusal от комментариев воздержались.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных