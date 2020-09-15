UC Rusal определилась с датой переезда в Россию

UC Rusal определилась с датой переезда в РоссиюКомпания перерегистрируется с британского Джерси на российский Калининград
UC Rusal – один из крупнейших мировых производителей алюминия – 25 сентября завершит процесс перерегистрации с британского острова Джерси на российский Калининград, сообщила компания 14 сентября на раскрытии Фондовой биржи Гонконга. Компания уточнила, что Центральный банк РФ уже одобрил регистрацию выпуска российских акций компании, а ФНС зарегистрирует UC Rusal как международную компанию.
В апреле 2018 г. компании En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски попали в санкционный список США. В начале 2019 г. ограничения с компаний были сняты, но одним из условий стала потеря контроля со стороны Дерипаски (ему пришлось продать часть акций). В августе того же года акционеры компании утвердили перерегистрацию UC Rusal в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде с острова Джерси. Кроме острова Октябрьский САРом является остров Русский во Владивостоке. САРы задумывались как механизм, который позволит вывести из зарубежных офшоров подконтрольные россиянам международные компании, против которых введены санкции.
UC Rusal выиграет дважды от смены прописки, поскольку компания регистрируется не просто в Калининграде, а в расположенной в этом городе особой экономической зоне, отмечает замдиректора департамента финансового консультирования «ФБК право» Александр Сотов. В первые шесть лет у компании будет нулевой налог на прибыль согласно ст. 288.1 НК РФ, пояснил юрист. Далее ставка будет 10%, т. е. вдвое ниже стандартной.
Партнер ФБК Legal Сергей Ермоленко предполагает, что компания может сэкономить благодаря перерегистрации в САРе $80–100 млн в год благодаря тому, что ей не придется платить налог с дивидендов. Для компаний, зарегистрированных на острове Джерси, он уплачивается по ставке 15%, уточняет Сотов.
Но налоговые льготы, по словам юриста, работают, только если в Калининграде реализуется инвестиционный проект и туда переносится центр экономической деятельности компании. «Таким образом, можно предположить, что UC Rusal приняла решение о переносе центра экономической активности в Россию, поскольку именно российские налоги приобрели для нее особую актуальность», – добавляет Сотов.
«Россия – это не Джерси, у нас существует своя специфика взаимодействия бизнеса с властями. Но здесь у UC Rusal не должно возникнуть каких-то проблем, так как у нее достаточно уверенные позиции на рынке и правильно выстроенные отношения с властями», – считает Ермоленко.
В UC Rusal от комментариев воздержались.