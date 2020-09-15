UC Rusal определилась с датой переезда в Россию

В апреле 2018 г. компании En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски попали в санкционный список США. В начале 2019 г. ограничения с компаний были сняты, но одним из условий стала потеря контроля со стороны Дерипаски (ему пришлось продать часть акций). В августе того же года акционеры компании утвердили перерегистрацию UC Rusal в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде с острова Джерси. Кроме острова Октябрьский САРом является остров Русский во Владивостоке. САРы задумывались как механизм, который позволит вывести из зарубежных офшоров подконтрольные россиянам международные компании, против которых введены санкции.