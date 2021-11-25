Выходец из «Аэрофлота» возглавит крупнейшего туроператора России

Выходец из «Аэрофлота» возглавит крупнейшего туроператора РоссииГендиректором «Библио-глобуса» назначен Ринат Асматуллов
Генеральным директором крупнейшего туроператора России – компании «Библио-глобус» – назначен бывший директор департамента продаж «Аэрофлота» Ринат Асматуллов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель аэропорта «Шереметьево» (основной владелец туроператора) Анна Захаренкова. Информацию подтвердили два человека, близких к «Библио-глобусу» и «Аэрофлоту». Новый пост он займет с 1 декабря, говорит один из собеседников «Ведомостей». Второй добавляет, что на эту должность было 7 кандидатов, но мажоритарный акционер принял решение назначить своего ставленника.
Асматуллов работал в «Аэрофлоте» с 2019 г. До этого он был коммерческим директором в лоукостере «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с начала основания компании. Асматуллов также работал младшим сотрудником в «Авианове» – российском лоукост-проекте. Компания закрылась из-за конфликта акционеров и отсутствия финансирования. Еще одно его бывшее место работы – региональная компания «Якутия».
«Ринат – профессионал в управлении доходами, у него большой опыт понимания работы лоукостеров», – говорит топ-менеджер группы «Аэрофлот». По его словам, сменить место работы Асматуллов решил самостоятельно: он получил хорошее предложение и согласился. В «Библио-Глобусе» меняется собственник и модель управления, объяснил он причину смены главы компании. Смена руководителя туроператора обусловлена необходимостью повышения эффективности деятельности компании при существенных ограничениях туристических направлений, сообщила Захаренкова. Первоочередными задачами, по ее словам, станут «включение корпоративных процедур и бизнес-процессов в контур группы “Шереметьево” и разработка амбициозной стратегии туроператора в среднесрочной перспективе».
«Библио-глобус» был основан в середине 1990-х гг. Александром Туголуковым. В марте 2019 г. британская компания Thomas Cook Group объявила о покупке «Библио-глобуса» за $150 млн, но в сентябре того же года сообщила о принудительной ликвидации, а российский туроператор объявил о расторжении договора купли-продажи. В 2020 г., по данным Forbes, выручка компании составила 99,1 млрд руб.
«Библио-Глобус» начал сотрудничать с группой «Аэрофлот» после банкротства «Трансаэро» в 2015 г. Тогда место стратегического партнера для туроператора заняла авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота»). Весной 2020 г. «Россия» перебазировалась из «Внуково» в «Шереметьево». Для туроператора большое значение имеет административный ресурс «Аэрофлота», его ресурсы и близость к государству, отмечает топ-менеджер крупной туристической компании.