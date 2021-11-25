Выходец из «Аэрофлота» возглавит крупнейшего туроператора России

«Ринат – профессионал в управлении доходами, у него большой опыт понимания работы лоукостеров», – говорит топ-менеджер группы «Аэрофлот». По его словам, сменить место работы Асматуллов решил самостоятельно: он получил хорошее предложение и согласился. В «Библио-Глобусе» меняется собственник и модель управления, объяснил он причину смены главы компании. Смена руководителя туроператора обусловлена необходимостью повышения эффективности деятельности компании при существенных ограничениях туристических направлений, сообщила Захаренкова. Первоочередными задачами, по ее словам, станут «включение корпоративных процедур и бизнес-процессов в контур группы “Шереметьево” и разработка амбициозной стратегии туроператора в среднесрочной перспективе».