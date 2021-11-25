«Трансмашхолдинг» все же поставит ЦППК 95 электричек за 392 млрд рублей«Синаре» Пумпянского не удалось пристроить «Ласточки» даже после жалобы в ФАС
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) стал победителем конкурса Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на закупку и обслуживание 95 электропоездов на сумму 392 млрд руб., следует из данных портала госзакупок.
Тендер был разбит на два лота. Первый лот стоимостью 103,2 млрд руб. предполагает поставку 25 электричек в двухдверном исполнении (всего четыре двери с обоих концов вагона). В эту сумму включено сервисное обслуживание на 66,4 млрд руб. Второй лот – 70 электропоездов в трехдверном исполнении (всего шесть дверей, соответственно) на 292 млрд руб., включая сервис на 186,3 млрд. На первый лот была подана только одна заявка – от структуры ТМХ, поэтому цена осталась стартовой. На второй заявились и ТМХ, и «Синара – транспортные машины» (СТМ), следует из документов закупки. В ходе конкурса цена лота снизилась до 289,2 млрд руб., но его, как и первый, выиграл ТМХ.
Это вторая попытка провести тендер ЦППК. Первый единый тендер на закупку 95 электропоездов (это более 1000 вагонов) был объявлен в конце сентября 2021 г. С победителем предполагалось заключить контракт жизненного цикла (КЖЦ) стоимостью чуть более 395 млрд руб., который включал поставку техники и ее обслуживание на протяжении 40 лет. По данным тендерной документации, электрички в 11-вагонной компоновке будут курсировать по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам (МЦД), которые еще не введены в эксплуатацию.
Чем занимается ЦППК
ЦППК – крупнейший пригородный перевозчик России, который работает в 10 регионах. Компания занимается перевозками на территории Москвы, Московской области (кроме ленинградского направления), Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Владимирской, Орловской, Курской областей, а также на отдельных маршрутах Тверской области. Ежедневно ЦППК отправляет порядка 1,6 млн пассажиров. В 2020 г. компания перевезла 448 млн пассажиров. На Московский транспортный узел приходится 97,9% всего пассажиропотока ЦППК.
Сейчас на МЦД используются электропоезда «Ласточка», «Иволга», ЭП2Т и ЭП2Д. Первый делают «Уральские локомотивы» – совместное предприятие «Синары» Дмитрия Пумпянского и немецкой Siemens. Остальные производят Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) и Демиховский машиностроительный завод. Они входят в ТМХ, который на 80% принадлежит структурам бизнесменов Андрея Бокарева, Искандара Махмудова, Дмитрия Комиссарова и гендиректора ТМХ Кирилла Липы. Еще 20% – у французской Alstom Transport.
56,5% ЦППК принадлежит Московской пассажирской компании, которой владеют структуры тех же владельцев ТМХ Бокарева и Махмудова. Еще 29% перевозчика – у компании «Маршрутные системы», а 14,5% – у Московской области. Также среди бенефициаров компании числится председатель совета директоров ТМХ Комиссаров, его точная доля не известна.
Проиграв первый тендер, «Синара» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на условия тендера, писал РБК 1 ноября. По данным издания, причиной жалобы стало составление конкурсной документации в интересах завода ТМХ, который выпускает «Иволгу». Например, в исходном варианте ЦППК объединила в один тендер поставку электропоездов в двух- и трехдверном исполнении.
ФАС приостановила тендер ЦППК по жалобе «Синары» 2 ноября, а 10 ноября и вовсе его отменила «для обеспечения соответствия закупки действующему законодательству», писал «Интерфакс». Новый тендер, уже разделенный на два лота, ЦППК объявила 15 ноября. По его условиям первые 25 электричек в двухдверной компоновке перевозчик должен получить в 2022 г., еще 37 – в 2023 г. и 33 – в 2024 г., уже в трехдверном исполнении. Подвижной состав должен иметь бестамбурную компоновку, динамическое освещение, мягкие кресла, климатические системы с обеззараживанием воздуха.
По словам представителя СТМ, компания не планирует оспаривать итоги конкурса. «С нашей точки зрения, сама закупка и рассмотрение поступивших заявок были проведены корректно и с соблюдением требований российского законодательства», – отметил он. В ТМХ от комментариев отказались.
Представитель ЦППК говорит, что при разработке требований к подвижному составу были учтены результаты исследований поведения пассажиров, которые ездят между Подмосковьем и столицей. Заявка по первому лоту от ТВЗ соответствовала всем требованиям документации и победила по принципу единственного участника, а по второму лоту этот завод показал наилучшее предложение по цене и опыту, пояснил собеседник.
И «Ласточки», и «Иволги» сейчас работают на МЦД, причем у каждого из проектов есть преимущества, сказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. У «Ласточек» несколько более высокий уровень надежности, а у «Иволги» несколько выше уровень локализации, поясняет он. Поставки осуществляются на условиях КЖЦ и заказчик застрахован от проблем, связанных с поломкой подвижного состава, рассуждает Бурмистров. У ТМХ, как и у «Синары», есть ряд успешных крупных контрактов на условиях КЖЦ и достаточный для успешного выполнения контракта опыт строительства электропоездов, продолжает он. «При этом уровень локализации «Ласточек» постоянно растет, и в течение ближайших нескольких лет они не будут уступать по доле иностранных комплектующих «Иволгам», – добавил эксперт.