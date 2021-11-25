«Трансмашхолдинг» все же поставит ЦППК 95 электричек за 392 млрд рублей

И «Ласточки», и «Иволги» сейчас работают на МЦД, причем у каждого из проектов есть преимущества, сказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. У «Ласточек» несколько более высокий уровень надежности, а у «Иволги» несколько выше уровень локализации, поясняет он. Поставки осуществляются на условиях КЖЦ и заказчик застрахован от проблем, связанных с поломкой подвижного состава, рассуждает Бурмистров. У ТМХ, как и у «Синары», есть ряд успешных крупных контрактов на условиях КЖЦ и достаточный для успешного выполнения контракта опыт строительства электропоездов, продолжает он. «При этом уровень локализации «Ласточек» постоянно растет, и в течение ближайших нескольких лет они не будут уступать по доле иностранных комплектующих «Иволгам», – добавил эксперт.