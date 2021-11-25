«Роснефть» начала строительство системы транспортировки нефти для «Восток ойла»

«Роснефть» приступила к строительству нефтепровода в рамках проекта «Восток ойл», сообщила компания 25 ноября. Трубопровод протяженностью более 770 км соединит месторождения Ванкорского (Краснодарский край) и Пайяхского (Таймыр) кластеров со строящимся нефтеналивным терминалом в порту «Бухта Север» (северо-западное побережье Таймыра. – «Ведомости»), уточняется в релизе. Для обеспечения необходимого давления будет также построено семь нефтеперекачивающих станций. Нефтепроводная система объединит как действующие объекты транспортировки нефти Ванкорского кластера, так и новые, специально построенные на Таймыре.