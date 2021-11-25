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«Роснефть» начала строительство системы транспортировки нефти для «Восток ойла»

Для 770-километрового нефтепровода потребуется около 6 млн т труб
Матвей Катков Василий Милькин
По данным «Роснефти», уже определены границы нового трубопровода, его маршрут, расположение капитальных объектов строительства, разработаны и утверждены необходимые конструктивные и технологические решения / Денис Кожевников / ТАСС

«Роснефть» приступила к строительству нефтепровода в рамках проекта «Восток ойл», сообщила компания 25 ноября. Трубопровод протяженностью более 770 км соединит месторождения Ванкорского (Краснодарский край) и Пайяхского (Таймыр) кластеров со строящимся нефтеналивным терминалом в порту «Бухта Север» (северо-западное побережье Таймыра. – «Ведомости»), уточняется в релизе. Для обеспечения необходимого давления будет также построено семь нефтеперекачивающих станций. Нефтепроводная система объединит как действующие объекты транспортировки нефти Ванкорского кластера, так и новые, специально построенные на Таймыре.

По данным «Роснефти», уже определены границы нового трубопровода, его маршрут, расположение капитальных объектов строительства, разработаны и утверждены необходимые конструктивные и технологические решения. А для монтажа опор новой нефтепроводной системы изготовлено более 6000 свай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных