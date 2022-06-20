Россия подвинула Саудовскую Аравию на нефтяном рынке Китая

Россия подвинула Саудовскую Аравию на нефтяном рынке КитаяВ 2022 году поставки российской нефти в КНР могут вырасти на четверть
Россия в мае 2022 г. экспортировала в Китай на 55% больше нефти по сравнению с маем прошлого года и стала крупнейшим поставщиком Пекина, обогнав Саудовскую Аравию, сообщило 20 июня агентство Reuters.
По данным Главного таможенного управления Китая (их приводит Reuters), импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов, составил порядка 1,98 млн барр./сутки. В апреле этого года поставки были на 25% ниже – около 1,59 млн барр./сутки.
При этом трубопроводные поставки по ВСТО, согласно заключенным контрактам, составляют 800 000 барр./сутки, а морской импорт КНР из нашей страны за май, по подсчетам Vortexa Analytics, составил около 1,1 млн барр./сутки. Таким образом, доля России в закупках Китая составила рекордные 15%.
Другой крупнейший поставщик углеводородов в КНР – Саудовская Аравия – в мае, наоборот, снизила экспорт нефти в Китай на 15% в сравнении с апрелем до 1,84 млн барр./сутки.
Как писали «Ведомости», Россия стала переориентировать поставки нефти на азиатские рынки в марте – апреле текущего года в связи с отказом западных стран покупать российское сырье из-за специальной военной операции (СВО) на Украине. США и Великобритания объявили полное эмбарго на российскую нефть еще в начале марта, а Евросоюз лишь 31 мая смог согласовать частичный запрет на морские поставки нефти из РФ в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В то же время ограничения для поставок по нефтепроводу «Дружба» мощностью 720 000 барр./сутки в ближайшее время вводиться не будут.
По данным Международного энергетического агентства, в мае ежемесячные доходы России от экспорта углеводородов увеличились на $1,7 млрд и составили в итоге около $20 млрд. «Беспрецедентный рост цен на сырую нефть не ослабевает и сегодня она торгуется на более высоких уровнях», чем до начала СВО, отмечалось в отчете агентства от 15 июня. По сравнению с двадцатыми числами февраля к середине июня эталонная североморская Brent дорожала на 31% до $121 за баррель, американская WTI – на 22% до $118 за баррель. На 20 июня стоимость Brent – $113/барр., WTI – $114/барр.
В результате эмбарго российская нефть стала выгодной для потребителей, так как торговалась с дисконтом к Brent (доходил до $30/барр. Urals; через ВСТО экспортируется более легкий одноименный сорт нефти с месторождений Сибири). Но при высокой стоимости эталонных сортов даже при скидке экспорт остается выгодным как для российских добывающих компаний, так и для бюджета.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что, несмотря на введение Евросоюзом эмбарго на поставки российских углеводородов, добыча нефти в июне постепенно восстанавливается и есть хорошие предпосылки для роста добычи в июле («Ведомости» писали об этом 16 июня).
Кроме того, резко нарастила импорт отечественной нефти и Индия. Как сообщал Bloomberg на основании торговых данных, Индия с конца февраля по начало мая купила более 40 млн баррелей российской нефти, что примерно на 20% больше, чем за весь 2021 г.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов полагает, что российский экспорт в Китай будет расти и дальше на фоне большого перераспределения нефтяных потоков. «Российское сырье идет в Азию, а поставки из Персидского залива заменяют его на европейском направлении. Этот процесс будет идти постепенно, сдерживаемый логистическими сложностями, но на горизонте 2022–2023 гг. он может быть достаточно устойчивым», – пояснил эксперт.
По оценке директора Института национальной энергетики Александра Фролова, при благоприятной экономической ситуации китайский нефтяной рынок может прирастать на 0,4–0,5 млн барр./сутки в год. «К концу 2022 г. поставки России в Китай могут составить не менее 90 млн т», – добавил он.
По прогнозам Галактионова, в 2022 г. российский экспорт в Китай вполне может достичь рубежа 100 млн т, увеличившись на четверть к уровням 2021 г.