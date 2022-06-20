Россия подвинула Саудовскую Аравию на нефтяном рынке Китая

По данным Международного энергетического агентства, в мае ежемесячные доходы России от экспорта углеводородов увеличились на $1,7 млрд и составили в итоге около $20 млрд. «Беспрецедентный рост цен на сырую нефть не ослабевает и сегодня она торгуется на более высоких уровнях», чем до начала СВО, отмечалось в отчете агентства от 15 июня. По сравнению с двадцатыми числами февраля к середине июня эталонная североморская Brent дорожала на 31% до $121 за баррель, американская WTI – на 22% до $118 за баррель. На 20 июня стоимость Brent – $113/барр., WTI – $114/барр.