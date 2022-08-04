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В Подмосковье сгорел крупный склад интернет-ритейлера Ozon

Получить страховую компенсацию за него будет сложно
Анна Киселева
В краткосрочной перспективе пожар повлияет на работу маркетплейса, но в дальнейшем компания может перераспределить товары на другие склады / Максим Стулов / Ведомости

Днем 3 августа в Истринском районе Московской области загорелся складской комплекс онлайн-ритейлера Ozon общей площадью 75 000 кв. м, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Изначально площадь возгорания составляла около 20 000 кв. м, но к 20.00 она увеличилась до 55 000 кв. м, говорит представитель подмосковного главка МЧС.

Пожару присвоен третий ранг сложности, для его тушения применили вертолеты и пожарный поезд. Более 1000 сотрудников смогли самостоятельно покинуть здание, 12 человек пострадали, из них двое госпитализированы, данных о погибших нет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на спасательную службу. Областное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков, из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»), сообщают «Интерфакс» и «Прайм» со ссылкой на эти организации. Представители Ozon и владельца склада ГК «Ориентир» пока от оценок ущерба воздержались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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