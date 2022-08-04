В Подмосковье сгорел крупный склад интернет-ритейлера Ozon

В Подмосковье сгорел крупный склад интернет-ритейлера OzonПолучить страховую компенсацию за него будет сложно
Днем 3 августа в Истринском районе Московской области загорелся складской комплекс онлайн-ритейлера Ozon общей площадью 75 000 кв. м, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Изначально площадь возгорания составляла около 20 000 кв. м, но к 20.00 она увеличилась до 55 000 кв. м, говорит представитель подмосковного главка МЧС.
Пожару присвоен третий ранг сложности, для его тушения применили вертолеты и пожарный поезд. Более 1000 сотрудников смогли самостоятельно покинуть здание, 12 человек пострадали, из них двое госпитализированы, данных о погибших нет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на спасательную службу. Областное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков, из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»), сообщают «Интерфакс» и «Прайм» со ссылкой на эти организации. Представители Ozon и владельца склада ГК «Ориентир» пока от оценок ущерба воздержались.