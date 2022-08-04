В Подмосковье сгорел крупный склад интернет-ритейлера Ozon

Складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков, из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»), сообщают «Интерфакс» и «Прайм» со ссылкой на эти организации. Представители Ozon и владельца склада ГК «Ориентир» пока от оценок ущерба воздержались.