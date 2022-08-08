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Российский McDonald’s не успел ответить на претензии сети «Еда и точка»

Теперь спор о сходстве товарных знаков перейдет в судебную плоскость
Марина Царева
«Еда и точка», как писали «Ведомости», в претензии предлагала несколько вариантов решения проблемы, главный из которых – полный отказ от использования товарного знака «Вкусно – и точка» / Евгений Разумный / Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания «Еда и точка» из Владивостока не получила письменного ответа на свою досудебную претензию по поводу товарного знака к преемнику сети McDonald’s в России, который с 12 июня открыл рестораны под брендом «Вкусно и точка». Срок ответа на досудебную претензию истек 8 августа, теперь компания обратится в суд, сообщил «Ведомостям» представитель коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры», которая представляет интересы сети «Еда и точка». Юристы начали подготовку искового заявления о защите прав правообладателя, где также планируют просить компенсацию за незаконное использование знака.

25 июля ООО «Системы ПБО», владелец бренда «Вкусно и точка», получило претензию с требованием о немедленном прекращении использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком «Еда и точка». Сеть «Еда и точка» работает во Владивостоке с 2018 г., зарегистрировала товарный знак в 2020 г. Роспатент зарегистрировал товарный знак «Вкусно – и точка» в 2022 г. Руководитель приморской сети Сергей Понкратов ранее выражал недовольство преемниками бизнеса McDonald’s в РФ в связи с тем, что они начали работать под похожим брендом. «Мы будем просить изменить название. <...> Мы уважаем «российский McDonald’s» и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд», – говорил он 15 июня (цитата по «РИА Новости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных