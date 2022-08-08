Российский McDonald’s не успел ответить на претензии сети «Еда и точка»

25 июля ООО «Системы ПБО», владелец бренда «Вкусно и точка», получило претензию с требованием о немедленном прекращении использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком «Еда и точка». Сеть «Еда и точка» работает во Владивостоке с 2018 г., зарегистрировала товарный знак в 2020 г. Роспатент зарегистрировал товарный знак «Вкусно – и точка» в 2022 г. Руководитель приморской сети Сергей Понкратов ранее выражал недовольство преемниками бизнеса McDonald’s в РФ в связи с тем, что они начали работать под похожим брендом. «Мы будем просить изменить название. <...> Мы уважаем «российский McDonald’s» и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд», – говорил он 15 июня (цитата по «РИА Новости»).