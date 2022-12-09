В аптеках зафиксировали нехватку лекарства от диабета «Трулисити»

Представитель Федеральной антимонопольной службы заявил, что цены на «Трулисити» и «Опдиво» «зарегистрированы в разрешенных в стране упаковках». Например, если на препарат из Италии, имеющий специальный штрих-код на упаковке, цена зарегистрирована, то его можно продавать в России, сказал источник в одном из федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Если это же лекарство импортируют из Германии и штрих-код на упаковке будет другой, реализовывать его будет нельзя, потребуется временное разрешение от Минздрава и будут нюансы по цене, продолжил он. ФОИВы не совсем понимают, как поступать в данном случае: разрешать ли продавать этот препарат и по какой стоимости, заключил он.