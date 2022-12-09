В аптеках зафиксировали нехватку лекарства от диабета «Трулисити»Аналогов по действующему веществу нет, но в теории его можно заменить другими препаратами
Из московских аптек практически пропало гипогликемическое средство «Трулисити» (дулаглутид) производства Eli Lilly, используемое больными с сахарным диабетом второго типа. Это следует из данных сайтов аптечных агрегаторов и служб по поиску лекарств в столице. Судя по данным Государственного реестра лекарственных препаратов, других аналогов по действующему веществу у него нет. В аптеках, где «Трулисити» удалось найти, его стоимость втрое превышает предельную отпускную цену. Пациентам приходится искать «Трулисити», как и другой препарат для иммунотерапии при онкологии «Опдиво» (ниволумаб от «Свикс Фарма»), в специализированных группах в социальных сетях, тогда как оба препарата должны отпускаться в аптеке только по рецепту.
В 2022 г. Минздрав начал выдавать разрешения на временное обращение незарегистрированных в России препаратов. Этот механизм используется в случае дефицита и рисков его возникновения при поставках зарегистрированных в стране лекарств. «Трулисити» и «Опдиво», хотя и зарегистрированы в России, получили такие разрешения, следует из соответствующего реестра министерства. Оба препарата входят в перечень жизненно важных лекарств, стоимость которых регулирует государство.
В прошлом году в аптечной рознице было реализовано почти столько же упаковок «Трулисити», сколько и в госсегменте: 101 314 против 75 788 штук соответственно. У агрегаторов «Здравсити» и «Аптека.ру» (ими владеют крупные дистрибуторы «Протек» и «Катрен»), а также в «Еаптеке» препарата в продаже нет. На сайте АСНА «Трулисити» стоит от 8300 руб. Небольшие несетевые аптеки, согласно данным поисковика «АптекаМос», предлагают лекарство за 14 500 руб. при его предельной отпускной цене 4973 руб. Корреспондент «Ведомостей» убедился в правдивости этой стоимости, поговорив с провизорами этих аптек.
Как рассказал сотрудник одной из фармкомпаний, сейчас аптечные сети даже не видят «Трулисити» в прайс-листах поставщиков. По словам генерального директора дистрибутора «Протек» Дмитрия Погребинского, компания получила последнюю небольшую партию препарата в октябре и данных о перспективах новых поставок от производителя пока нет.
«Трулисити» по назначению врача может быть заменен на сахароснижающий препарат этого же или другого класса – лираглутид («Виктоза») или семаглутид («Оземпик»), говорит доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова. По ее словам, дефицит этих препаратов такой же, как и дефицит «Трулисити». В частности, в ноябре издание РБК сообщало, что около 30 московских аптек в два-три раза завысили цену на «Оземпик». Гурова считает, что нехватка лекарств возникает, потому что пациенты закупаются впрок, аптеки при этом взвинчивают цены.
Аптеки не могут закупать незарегистрированные и временно вводимые в оборот лекарства из-за отсутствия предельной отпускной цены на них, сообщало издание Vademecum со ссылкой на представителя саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек». Такая проблема, по их данным, касается целого ряда препаратов.
Представитель Федеральной антимонопольной службы заявил, что цены на «Трулисити» и «Опдиво» «зарегистрированы в разрешенных в стране упаковках». Например, если на препарат из Италии, имеющий специальный штрих-код на упаковке, цена зарегистрирована, то его можно продавать в России, сказал источник в одном из федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Если это же лекарство импортируют из Германии и штрих-код на упаковке будет другой, реализовывать его будет нельзя, потребуется временное разрешение от Минздрава и будут нюансы по цене, продолжил он. ФОИВы не совсем понимают, как поступать в данном случае: разрешать ли продавать этот препарат и по какой стоимости, заключил он.
Если проблемы с поставками возникли в рознице, то они наверняка есть и в госсегменте, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Опдиво» в основном реализуется в государственных больницах. Объем продаж препарата в госсегменте в прошлом году составил 267 102 упаковки, за 10 месяцев этого года – 117 201 упаковку, следует из данных аналитической компании DSM Group. В рознице – 635 упаковок в 2021 г. и 182 упаковки за 10 месяцев 2022 г. «Опдиво» не удалось найти в «Аптека.ру», «Еаптеке». Агрегатор «Здравсити» нашел один препарат в дозировке 4 мл в единственной аптеке за 36 817 руб. (предельная отпускная цена – 31 076,23 руб.). В дозировке 10 мл лекарство есть в большом количестве аптек, но стоит 92 048 руб., тогда как его предельная отпускная цена составляет 77 691,35 руб.
Похоже, что механизм не работает из-за того, что регуляторы забыли сделать оговорку относительно цен, говорит Беспалов. Эта проблема решается довольно быстро за счет внесения поправок в нормативную документацию, считает он. По словам представителя ФАС, во избежание дефицита служба предложила Минздраву включать в реестр цен сведения об упаковках, на реализацию которых фармпроизводители получили временные разрешения. Запросы в Росздравнадзор и Минздрав, а также в Eli Lilly и «Свикс Фарма» остались без ответа.