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Бизнес пожаловался на резкий рост кадастровой стоимости земли

В отдельных случаях переоценка приводила к повышению в тысячи раз
Антон Козлов Дарья Молоткова
Главная проблема кадастрового учета заключается в его методологии / Ведомости

Малый бизнес пожаловался на резкий рост кадастровой стоимости земельных участков. В деловом объединении «Опора России» зафиксировали всплеск обращений предпринимателей, сигнализирующих о кратном повышении официальной цены земли.

Об этом президент организации Александр Калинин сообщил руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому (его письмо есть у «Ведомостей»), в целом аналогичное обращение исполнительный директор «Опоры» Андрей Шубин направил статс-секретарю – заместителю руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алексею Бутовецкому. В обращении приводится в том числе несколько экстремальных примеров повышения кадастровой стоимости. Отдельные земельные участки в Ставрополе подорожали в 417 раз, в Ростове-на-Дону – в 1110 раз, а в Санкт-Петербурге – вплоть до 29 000 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных