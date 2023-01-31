Бизнес пожаловался на резкий рост кадастровой стоимости земли

Об этом президент организации Александр Калинин сообщил руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому (его письмо есть у «Ведомостей»), в целом аналогичное обращение исполнительный директор «Опоры» Андрей Шубин направил статс-секретарю – заместителю руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алексею Бутовецкому. В обращении приводится в том числе несколько экстремальных примеров повышения кадастровой стоимости. Отдельные земельные участки в Ставрополе подорожали в 417 раз, в Ростове-на-Дону – в 1110 раз, а в Санкт-Петербурге – вплоть до 29 000 раз.