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Российские пивовары просят отменить обязательную систему учета пива и сидра на предприятиях

Эту функцию уже выполняет программа маркировки
Алексей Полухин
Андрей Гордеев / Ведомости

Союз пивоваров России и Ассоциация крафтовых пивоварен (Craft Depot) в конце января направили руководителю аппарата правительства России Дмитрию Григоренко письмо с просьбой рассмотреть возможность освобождения отрасли от обязанности установки автоматических средств измерения и учета (АСИиУ). Копия есть в распоряжении «Ведомостей». В аппарате правительства факт получения документа подтвердили, добавив, что он перенаправлен в Минфин. Представитель последнего на запрос не ответил.

Производители пива и пивной продукции, сидра, пуаре и медовухи, согласно действующему законодательству, обязаны устанавливать АСИиУ и передавать данные в Росалкогольрегулирование в случае выпуска свыше 300 000 дал напитков в год. В 2021 г. это требование решили ужесточить: тогда Госдума приняла в первом чтении законопроект «О реестре пивоваров», который снижал минимальный предел до 100 000 дал. Сейчас документ включен в примерный план работы Госдумы на февраль 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных