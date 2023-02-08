Российские пивовары просят отменить обязательную систему учета пива и сидра на предприятиях

Производители пива и пивной продукции, сидра, пуаре и медовухи, согласно действующему законодательству, обязаны устанавливать АСИиУ и передавать данные в Росалкогольрегулирование в случае выпуска свыше 300 000 дал напитков в год. В 2021 г. это требование решили ужесточить: тогда Госдума приняла в первом чтении законопроект «О реестре пивоваров», который снижал минимальный предел до 100 000 дал. Сейчас документ включен в примерный план работы Госдумы на февраль 2023 г.