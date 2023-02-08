Российские пивовары просят отменить обязательную систему учета пива и сидра на предприятиях

Российские пивовары просят отменить обязательную систему учета пива и сидра на предприятияхЭту функцию уже выполняет программа маркировки
Союз пивоваров России и Ассоциация крафтовых пивоварен (Craft Depot) в конце января направили руководителю аппарата правительства России Дмитрию Григоренко письмо с просьбой рассмотреть возможность освобождения отрасли от обязанности установки автоматических средств измерения и учета (АСИиУ). Копия есть в распоряжении «Ведомостей». В аппарате правительства факт получения документа подтвердили, добавив, что он перенаправлен в Минфин. Представитель последнего на запрос не ответил.
Производители пива и пивной продукции, сидра, пуаре и медовухи, согласно действующему законодательству, обязаны устанавливать АСИиУ и передавать данные в Росалкогольрегулирование в случае выпуска свыше 300 000 дал напитков в год. В 2021 г. это требование решили ужесточить: тогда Госдума приняла в первом чтении законопроект «О реестре пивоваров», который снижал минимальный предел до 100 000 дал. Сейчас документ включен в примерный план работы Госдумы на февраль 2023 г.