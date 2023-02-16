Директору судоверфи запросили срок по делу о контрабанде военных катеров

Директору судоверфи запросили срок по делу о контрабанде военных катеровГособвинение требует для Олега Белкова пять с половиной лет заключения
Гособвинение запросило для генерального директора судостроительной верфи «Бэлл» (Рыбинск, Ярославская область) Олега Белкова пять с половиной лет колонии по уголовному делу о контрабанде двух патрульных десантных катеров. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат подсудимого Дмитрий Пак.
В ходе прений в Рыбинском городском суде защита попросила оправдания в связи с отсутствием состава преступления. Белков сейчас находится под подпиской о невыезде и не признает своей вины.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники) в отношении гендиректора судоверфи «Бэлл» ФСБ возбудила в феврале 2021 г., сначала его поместили под домашний арест. По данным источника «Ведомостей» в силовых структурах, «Белков совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС иной военной техники, а именно двух малых военных моторных судов».
По данным источника, речь идет о поставке в Объединенные Арабские Эмираты двух военных катеров, оформленных как гражданские. Рассмотрение уголовного дела в Рыбинском городском суде началось летом 2022 г.
Судоверфь «Бэлл» была учреждена в Рыбинске в 2019 г., она занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. Будущий гендиректор компании Белков с 2012 по 2018 г. возглавлял рыбинский судостроительный завод «Вымпел».
В апреле 2017 г. Белков участвовал во встрече президента с деловыми кругами Ярославской области в Рыбинске. Путин тогда отметил рост зарплаты и производительности труда на предприятии.