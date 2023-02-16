Газета
Бизнес

Директору судоверфи запросили срок по делу о контрабанде военных катеров

Гособвинение требует для Олега Белкова пять с половиной лет заключения
Александр Тихонов
Генеральный директор судостроительной верфи «Бэлл» (Рыбинск, Ярославская область) Олег Белков / РИА Новости

Гособвинение запросило для генерального директора судостроительной верфи «Бэлл» (Рыбинск, Ярославская область) Олега Белкова пять с половиной лет колонии по уголовному делу о контрабанде двух патрульных десантных катеров. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат подсудимого Дмитрий Пак.

В ходе прений в Рыбинском городском суде защита попросила оправдания в связи с отсутствием состава преступления. Белков сейчас находится под подпиской о невыезде и не признает своей вины.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники) в отношении гендиректора судоверфи «Бэлл» ФСБ возбудила в феврале 2021 г., сначала его поместили под домашний арест. По данным источника «Ведомостей» в силовых структурах, «Белков совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС иной военной техники, а именно двух малых военных моторных судов».

По данным источника, речь идет о поставке в Объединенные Арабские Эмираты двух военных катеров, оформленных как гражданские. Рассмотрение уголовного дела в Рыбинском городском суде началось летом 2022 г.

Судоверфь «Бэлл» была учреждена в Рыбинске в 2019 г., она занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. Будущий гендиректор компании Белков с 2012 по 2018 г. возглавлял рыбинский судостроительный завод «Вымпел».

В апреле 2017 г. Белков участвовал во встрече президента с деловыми кругами Ярославской области в Рыбинске. Путин тогда отметил рост зарплаты и производительности труда на предприятии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных