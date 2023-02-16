Директору судоверфи запросили срок по делу о контрабанде военных катеров

Уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники) в отношении гендиректора судоверфи «Бэлл» ФСБ возбудила в феврале 2021 г., сначала его поместили под домашний арест. По данным источника «Ведомостей» в силовых структурах, «Белков совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС иной военной техники, а именно двух малых военных моторных судов».