Wildberries после протестов продавцов обвинил их в агрессивных методах решения конфликта

Wildberries действует в правовом поле, строго в соответствии с договором, сказал консультант компании Константин Суворов. Он также прокомментировал коллективные обращения предпринимателей в Следственный комитет и Генпрокуратуру – консультант призвал их обращаться непосредственно в Wildberries «в соответствии с установленном в договоре порядком». По словам Суворова, ущерб компании, по их оценке, «в несколько раз превышает те суммы, которые не были выплачены продавцам», и может превысить 1 млрд руб. Консультант пояснил, что в договоре прописан регламент приостановления выплат – они могут быть приостановлены на 21 день, но он также пояснил, что количество таких приостановок договором не регулируется. Отвечая на вопрос о том, почему компания не решает этот вопрос в правовом поле – не подает иски к предпринимателям, Суворов заявил, что требуется время для проведения проверки как внутренней, так и с помощью правоохранительных органов. Также, по его словам, претензии от продавцов, с которыми вопрос не был урегулирован, в адрес Wildberries не поступали.