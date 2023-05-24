Wildberries после протестов продавцов обвинил их в агрессивных методах решения конфликта

Wildberries после протестов продавцов обвинил их в агрессивных методах решения конфликтаКомпания считает правовомерной блокировку счетов предпринимателей
Пришедшие в главный офис Wildberries в Москве предприниматели выбирают «несколько агрессивные» способы решения конфликта, заявила директор по развитию сервисов компании Кристина Спирева на пресс-конференции, комментируя требования продавцов разблокировать их аккаунты на площадке.
По ее словам, в личных кабинетах около 300 предпринимателей была замечена подозрительная активность, в связи с чем они были приглашены в офис для прояснения ситуации, в отношении 60% из них проверка завершена, со 120 работа продолжается.
«С первого дня компания Wildberries ведет активные переговоры с предпринимателями, неоднократно предприниматели на личные беседы и со службой безопасности, и с IT-специалистами, и специалистами поддержки приглашались в офис, чтобы дать показания. Не все предприниматели идут на контакт, и вот, к сожалению, сегодня мы видим, что вместо того, чтобы в диалоге быть и вместе предпринимать определенный ряд действий для того, чтобы решать возникший вопрос, мы видим, что предприниматели выбирают несколько агрессивные способы решения конфликта», – сказала Спирева.
По ее словам, компания хотела решить проблему «кулуарно», но решить ее «в том русле, в котором изначально планировалось», не получилось.
Спирева заявила, что информация о том, что были заблокированы счета 300 предпринимателей «на большую сумму», не соответствуют действительности, но, по ее же словам, выплаты для части продавцов действительно были приостановлены.
Wildberries действует в правовом поле, строго в соответствии с договором, сказал консультант компании Константин Суворов. Он также прокомментировал коллективные обращения предпринимателей в Следственный комитет и Генпрокуратуру – консультант призвал их обращаться непосредственно в Wildberries «в соответствии с установленном в договоре порядком». По словам Суворова, ущерб компании, по их оценке, «в несколько раз превышает те суммы, которые не были выплачены продавцам», и может превысить 1 млрд руб. Консультант пояснил, что в договоре прописан регламент приостановления выплат – они могут быть приостановлены на 21 день, но он также пояснил, что количество таких приостановок договором не регулируется. Отвечая на вопрос о том, почему компания не решает этот вопрос в правовом поле – не подает иски к предпринимателям, Суворов заявил, что требуется время для проведения проверки как внутренней, так и с помощью правоохранительных органов. Также, по его словам, претензии от продавцов, с которыми вопрос не был урегулирован, в адрес Wildberries не поступали.
О том, что 23 мая в офисе компании собралось около 70 человек с требованием разблокировать аккаунты на маркетплейсе, ранее сообщили «РИА Новости». Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков сообщил, что правозащитники создали горячую линию для предпринимателей, так как было отмечено увеличение обращений со стороны малого и среднего бизнеса по соблюдению их прав и интересов во время работы с маркетплейсами.
«По инициативе президента фонда "Добрые технологии", [председателя ОНК Москвы], члена СПЧ Алексея Мельникова, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова и правозащитницы Александры Бакшеевой сегодня запущена работа федеральной горячей линии для участников рынка электронной торговли», – цитирует «РИА Новости» слова Волкова.
Ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников заявил агентству, что горячая линия является началом пути, который приведет к становлению нового взаимодействия между участниками рынка.
В начале мая Wildberries рассказал о нелегальных способах продвижения на маркетплейсе, из-за которых площадка потеряла около 650 млн руб. В связи с этим Wildberries обратился в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии Wildberries, злоумышленники создали Telegram-бот, где предоставляли свои услуги продавцам площадки. «Серым продвижением» на онлайн-платформе могли воспользовались около 300 продавцов.
Вечером 11 мая несколько десятков продавцов площадки устроили митинг у офиса компании в Москве. Они утверждали, что им выставили счета за продвижение. Со слов представителя продавцов адвоката Александра Бакшеева, с поставщиков могли списать около 2 млрд руб. После этого Wildberries приостановил начисления за рекламу на время следственных мероприятий.
18 мая экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) призвал Wildberries отказаться от односторонних действий, которые резко меняют условия работы и покупки товаров на площадке. Тогда же маркетплейсу было рекомендовано создать механизм досудебного урегулирования споров и проработать практики «на предмет установления разумных и соразмерных условий для пользователей».
В ответ на это компания заверила, что разрабатывает механизм досудебных разрешений спорных ситуаций, и отметила, что активно взаимодействует с антимонопольной службой. Также площадка пообещала представить результаты по проработке вопросов из протокола ФАС.
«Коммерсантъ» со ссылкой на данные СПАРК писал, что с начала этого года в арбитражные суды поступило более 560 исков к маркетплейсу, а за прошлый 2022 г. – около 730 заявлений.
В середине марта между владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и Wildberries произошел спор из-за введения штрафов для пунктов выдачи за возврат товаров из-за брака или подмены. Тогда часть собственников точек устроили забастовку, в том числе у центрального офиса маркетплейса. После этого компания объявила о закрытии тех точек, владельцы которых «выбирают нецивилизованные формы диалога», однако в инцидент вмешались депутаты Госдумы и Минтруд, из-за чего Wildberries согласился заморозить около 10 000 штрафов.
21 апреля маркетплейс совместно с комиссией «Опоры России», которая также участвовала в разрешении конфликта, утвердил механизм списаний за подмены товаров, в рамках которого сотрудники будут поощряться за отсутствие этих подмен.