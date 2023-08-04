Президент Болгарии хочет вернуть «Лукойлу» терминал

Президент Болгарии хочет вернуть «Лукойлу» терминалГлава государства оспаривает решение парламента в Конституционном суде страны
Президент Болгарии Румен Радев 4 августа обратился в Конституционный суд (КС) страны с запросом о законности принятого в июле 2023 г. решения парламента, который досрочно отменил концессионный договор российской компании «Лукойл» на портовый нефтяной терминал «Росенец». Обращение в КС опубликовано 4 августа на сайте главы государства.
Решением парламента концессионное соглашение разорвано на 23 года раньше истечения срока действия контракта (общий срок составлял 35 лет, истекал в 2046 г.). «Лукойл», владеющий крупнейшим в Болгарии и Юго-Восточной Европе НПЗ в Бургасе, сможет пользоваться терминалом, но только как агент. Компания в любой момент может потерять этот статус, а значит, лишиться возможности поставлять нефть на свой завод, пояснял ранее старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев.
Радев в своем обращении в КС назвал решение парламента поспешным и необдуманным. «При таком радикальном подходе не учитывались ни интересы потребителей, ни риски роста цен на топливо и товары, ни потенциальные угрозы тысячам сотрудников нефтехимического завода, ни возможные судебные иски к Болгарии», – следует из заявления Радева. Глава государства подчеркнул, что «риски и конституционные пороки» решения побудили его обратиться в КС с просьбой установить неконституционность данных законодательных поправок.
НПЗ в Бургасе принадлежит российской компании «Лукойл» с 1999 г. Он обеспечивает нефтепродуктами внутренний рынок Болгарии, а также экспортирует топливо в другие страны Европы, США, Северную Африку и Азию. К началу декабря 2022 г. НПЗ перерабатывал 6,6 млн т нефти в год и экспортировал 50–55% продукции, сообщал руководитель завода Ильшат Шарафутдинов.
21 июля 2023 г. парламент Болгарии в третьем чтении проголосовал за досрочное прекращение 35-летней аренды «Лукойлом» терминала «Росенец», обслуживающего Бургасский НПЗ (были приняты поправки в закон «О контроле за выполнением ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине»).
Ранее источник «Ведомостей», знакомый с отраслевой статистикой, говорил, что до эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки нефти Россия была крупнейшим поставщиком сырья в Болгарию. Например, в 2021 г. Болгария импортировала около 4,2 млн т нефти, из которых 2,5 млн т, или 62%, пришлось на Россию. По итогам 10 месяцев 2022 г. общий импорт нефти в страну составил 6 млн т, из которых 4,9 млн т, или 82%, - из РФ.
Президент Радев воспользовался механизмом признания не соответствующим Конституции принятого закона до его вступления в силу, поясняет эксперт в области международного права, партнер BGP Litigation Сергей Гландин. По его словам, в данном случае КС Болгарии может приостановить его вступление в силу до момента вынесения решения по иску, но не обязан делать этого.
По словам юриста, запрос в КС вызван коллизией между обязательствами страны по законодательству ЕС и законами Болгарии, в которых нет института отзыва концессии. Нормативный акт ЕС, во исполнение которого принимались поправки, – статья 5k, внесенная седьмым санкционным пакетом ЕС в 833-й «секторальный» регламент 21 июля 2022 г., уточнил Гландин.
Если КС не обнаружит противоречий Конституции Болгарии, то принятые болгарским парламентом поправки, по словам Гландина, вступят в силу. Тогда совет министров в течении недели вынесет определение о прекращении концессии под НПЗ, а министерство транспорта Болгарии в течение 2 недель после этого должно будет взять на себя оперативное управление объектами терминала.
Неясно, почему Радев обратился в КС, а не наложил вето, ведь без подписи (ратификации) главы государства принятый болгарским парламентом закон вступить в силу не может, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он также напоминает, что сегодня законодательство Болгарии «приведено в соответствие с нормами ЕС», а оно признает недопустимым пересмотр условий ранее заключенных договоров в одностороннем порядке.
Если прекращение концессии портового терминала не удастся оспорить, это увеличит риск вынужденной продажи или национализации болгарского НПЗ, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Он отмечает, что даже если российская компания после вступления в силу закона сможет продолжить поставлять нефть на свой НПЗ, ее операционные расходы могут вырасти – ведь она будет вынужден платить за услуги терминала. Кауфман также напоминает, что мощность НПЗ в Бургасе – около 14% от всех перерабатывающих мощностей «Лукойла», а эффективность переработки на нем выше, чем у российских НПЗ.
В ноябре 2022 г. правительство Болгарии и «Лукойл Нефтехим Болгария» («дочка» «Лукойла») договорились о продолжении деятельности в стране и экспорте нефтепродуктов в ЕС до конца 2024 г. Таким образом, терминал в Бургасе, по словам аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, нужен российской компании ровно до конца 2024 г., пока есть возможность пользоваться преимуществом вертикальной интеграции, поставляя на него российское сырье.
Гландин добавил, что, с одной стороны, у «Лукойла» есть «статус иностранного инвестора и целый массив различных прав в рамках соглашений по защите инвестиций», заключенных между Россией и Болгарией, а также Россией и ЕС. С другой стороны, неясно, воспользуется ли компания этим правом (с учетом сложившейся международной обстановки. – «Ведомости»).
В целом конфликт, по словам Гусева, спровоцирован противостоянием президента Болгарии и ориентированных на Брюссель парламента и правительства страны, которые готовы выполнять решения ЕС, даже «если они имеют высокую социальную цену для болгар». Перебои в работе НПЗ неизбежно вызовут рост цен на топливо в стране, подчеркивает эксперт. При этом политолог Олег Бондаренко считает, что политическое решение по вытеснению «Лукойла» с Балкан уже принято и действия Радева в лучшем случае обеспечат отсрочку ухода российской компании из Болгарии.