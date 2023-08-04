Президент Болгарии хочет вернуть «Лукойлу» терминал

Если прекращение концессии портового терминала не удастся оспорить, это увеличит риск вынужденной продажи или национализации болгарского НПЗ, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Он отмечает, что даже если российская компания после вступления в силу закона сможет продолжить поставлять нефть на свой НПЗ, ее операционные расходы могут вырасти – ведь она будет вынужден платить за услуги терминала. Кауфман также напоминает, что мощность НПЗ в Бургасе – около 14% от всех перерабатывающих мощностей «Лукойла», а эффективность переработки на нем выше, чем у российских НПЗ.