Минсельхоз хочет запретить экспорт мяса курицы из России

Такая мера должна помочь ограничить рост внутренних цен на курицу и предотвратить ее дефицит, говорится в документах Минсельхоза. Из них следует, что в настоящий момент этот вида мяса подорожал на 25,3% год к году. Абсолютные цифры там не указаны. По данным ценового мониторинга Национального союза птицеводов, на неделе с 16 по 22 октября тушка бройлера в опте стоила 210 руб. за 1 кг.