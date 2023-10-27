Минсельхоз хочет запретить экспорт мяса курицы из России

Минсельхоз хочет запретить экспорт мяса курицы из РоссииТакая мера должна позволить снизить цены на внутреннем рынке
Минсельхоз намерен ввести запрет на поставки курицы в другие страны сроком на полгода. Уведомление о подготовке соответствующего постановления правительства опубликовано на regulation.gov.ru 26 октября. Предполагается, что ограничения вступят в силу уже в декабре 2023 г.
Такая мера должна помочь ограничить рост внутренних цен на курицу и предотвратить ее дефицит, говорится в документах Минсельхоза. Из них следует, что в настоящий момент этот вида мяса подорожал на 25,3% год к году. Абсолютные цифры там не указаны. По данным ценового мониторинга Национального союза птицеводов, на неделе с 16 по 22 октября тушка бройлера в опте стоила 210 руб. за 1 кг.
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