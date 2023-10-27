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Минсельхоз хочет запретить экспорт мяса курицы из России

Такая мера должна позволить снизить цены на внутреннем рынке
Алексей Полухин
Андрей Гордеев / Ведомости

Минсельхоз намерен ввести запрет на поставки курицы в другие страны сроком на полгода. Уведомление о подготовке соответствующего постановления правительства опубликовано на regulation.gov.ru 26 октября. Предполагается, что ограничения вступят в силу уже в декабре 2023 г.

Такая мера должна помочь ограничить рост внутренних цен на курицу и предотвратить ее дефицит, говорится в документах Минсельхоза. Из них следует, что в настоящий момент этот вида мяса подорожал на 25,3% год к году. Абсолютные цифры там не указаны. По данным ценового мониторинга Национального союза птицеводов, на неделе с 16 по 22 октября тушка бройлера в опте стоила 210 руб. за 1 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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