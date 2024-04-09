В России начали снижаться оптовые цены на курицу

Цена тушки бройлера в оптовом сегменте на неделе с 1 по 8 апреля 2024 г. снизилась на 3% до 161 руб. за 1 кг. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального союза птицеводов (НСП, по собственным данным, объединяет компании, обеспечивающие выпуск более 60% российской птицы), которые есть в распоряжении «Ведомостей». Этот вид мяса показал недельное снижение впервые с начала года. Но отдельные позиции дешевеют уже месяц. Например, цена филе за этот период упала с 298 до 280 руб. за 1 кг, а куриной голени – с 195 до 182 руб. за 1 кг.