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В России начали снижаться оптовые цены на курицу

Эксперты объясняют это ростом производства и снижением потребления мяса в Великий пост
Маргарита Соболь
Оптовые цены на курятину и свинину решили пойти вниз в ожидании Пасхи и сезона шашлыков/ Ю. Эйвазова

Цена тушки бройлера в оптовом сегменте на неделе с 1 по 8 апреля 2024 г. снизилась на 3% до 161 руб. за 1 кг. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального союза птицеводов (НСП, по собственным данным, объединяет компании, обеспечивающие выпуск более 60% российской птицы), которые есть в распоряжении «Ведомостей». Этот вид мяса показал недельное снижение впервые с начала года. Но отдельные позиции дешевеют уже месяц. Например, цена филе за этот период упала с 298 до 280 руб. за 1 кг, а куриной голени – с 195 до 182 руб. за 1 кг.

Также продолжают снижаться оптовые цены на свиные полутуши – со 185 руб. за 1 кг на 18 марта до 161 руб. за 1 кг по данным на 8 апреля и окорока – с 274 до 259 руб. за 1 кг, согласно мониторингу НСП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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