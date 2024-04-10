/ Бизнес

Продажи презервативов в России достигли пятилетнего минимума

Население переходит на оральные контрацептивы, продажи которых пошли в рост
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости

В российских аптеках за январь – февраль 2024 г. было продано 3,1 млн упаковок презервативов, подсчитала аналитическая компания DSM Group («Ведомости» ознакомились с отчетом). Этот показатель на 4% ниже отметки аналогичного периода 2023 г., когда было продано более 3,2 млн упаковок. Реализация презервативов через аптечные сети, по данным аналитиков, снижается последние годы: за первые два месяца 2022 г. было продано 3,5 млн упаковок, за аналогичный период 2021 и 2020 гг. – 3,9 млн и 4,8 млн соответственно.

В денежном выражении аптечная реализация презервативов в первые два месяца 2024 г. выросла год к году символически – до 1,17 млрд руб. с 1,14 млрд руб. За последние пять лет, по подсчетам аналитиков DSM Group, максимальные продажи в январе – феврале были в 2020 г.: 1,24 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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