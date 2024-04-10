Продажи презервативов в России достигли пятилетнего минимума

В российских аптеках за январь – февраль 2024 г. было продано 3,1 млн упаковок презервативов, подсчитала аналитическая компания DSM Group («Ведомости» ознакомились с отчетом). Этот показатель на 4% ниже отметки аналогичного периода 2023 г., когда было продано более 3,2 млн упаковок. Реализация презервативов через аптечные сети, по данным аналитиков, снижается последние годы: за первые два месяца 2022 г. было продано 3,5 млн упаковок, за аналогичный период 2021 и 2020 гг. – 3,9 млн и 4,8 млн соответственно.