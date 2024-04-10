Продажи презервативов в России достигли пятилетнего минимума

Продажи презервативов в России достигли пятилетнего минимумаНаселение переходит на оральные контрацептивы, продажи которых пошли в рост
В российских аптеках за январь – февраль 2024 г. было продано 3,1 млн упаковок презервативов, подсчитала аналитическая компания DSM Group («Ведомости» ознакомились с отчетом). Этот показатель на 4% ниже отметки аналогичного периода 2023 г., когда было продано более 3,2 млн упаковок. Реализация презервативов через аптечные сети, по данным аналитиков, снижается последние годы: за первые два месяца 2022 г. было продано 3,5 млн упаковок, за аналогичный период 2021 и 2020 гг. – 3,9 млн и 4,8 млн соответственно.
В денежном выражении аптечная реализация презервативов в первые два месяца 2024 г. выросла год к году символически – до 1,17 млрд руб. с 1,14 млрд руб. За последние пять лет, по подсчетам аналитиков DSM Group, максимальные продажи в январе – феврале были в 2020 г.: 1,24 млрд руб.