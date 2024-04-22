Автодилеры создают платформу для торговли автомобилями между собой

Проект назвали «Платформа РоАД b2b». Она будет представлять собой аукционную площадку в интернете по продаже новых и подержанных автомобилей между дилерами, доступа для физлиц на нее не будет, пояснил Подщеколдин. Отдельно будет организован аукцион битых машин, добавил он. Поиск транспортного средства будет осуществляться по марке, модели, цвету, региону эксплуатации, комплектации и другим параметрам.