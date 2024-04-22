Автодилеры создают платформу для торговли автомобилями между собой

Автодилеры создают платформу для торговли автомобилями между собойЭто поможет им реализовать неликвидные запасы машин
Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) до конца 2024 г. запустит собственную онлайн-платформу для торговли автомобилями между юрлицами – дилерскими предприятиями. Об этом «Ведомостям» рассказал президент РоАД и председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин.
Проект назвали «Платформа РоАД b2b». Она будет представлять собой аукционную площадку в интернете по продаже новых и подержанных автомобилей между дилерами, доступа для физлиц на нее не будет, пояснил Подщеколдин. Отдельно будет организован аукцион битых машин, добавил он. Поиск транспортного средства будет осуществляться по марке, модели, цвету, региону эксплуатации, комплектации и другим параметрам.
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