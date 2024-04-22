/ Бизнес

Автодилеры создают платформу для торговли автомобилями между собой

Это поможет им реализовать неликвидные запасы машин
Денис Ильюшенков
Формат аукциона – достаточно эффективный инструмент для продажи машин с пробегом/ Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) до конца 2024 г. запустит собственную онлайн-платформу для торговли автомобилями между юрлицами – дилерскими предприятиями. Об этом «Ведомостям» рассказал президент РоАД и председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин.

Проект назвали «Платформа РоАД b2b». Она будет представлять собой аукционную площадку в интернете по продаже новых и подержанных автомобилей между дилерами, доступа для физлиц на нее не будет, пояснил Подщеколдин. Отдельно будет организован аукцион битых машин, добавил он. Поиск транспортного средства будет осуществляться по марке, модели, цвету, региону эксплуатации, комплектации и другим параметрам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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