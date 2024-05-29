Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в совместном предприятии

Банк России и правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ выдают разрешения на отдельные операции, в частности на максимальное количество и объем сделок с ценными бумагами. Ведомства также имеют право выдавать разрешения на сделки с иностранными бумагами для российских юрлиц или физлиц, а также дружественным нерезидентам РФ.