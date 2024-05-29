Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в совместном предприятии

Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в совместном предприятииПрезидент одобрил сделку по приобретению 49% в «РТК – Сетевые технологии»
Президент России Владимир Путин разрешил структурам «Ростелекома» выкупить долю Nokia в «РТК – Сетевые технологии». Это следует из соответствующего распоряжения главы государства.
«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Рестрим" сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "РТК – Сетевые технологии", принадлежащих Nokia Solutions and Networks Oy», – сказано в документе.
Компания «Рестрим» принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Телеком-1», чьими акциями владеет «Вестелком». Его владельцем, в свою очередь, является государственный оператор «Ростелеком».
Компания «РТК – Сетевые технологии» является совместным предприятием Nokia (49%) и «Вестелкома» (51%). Основной вид деятельности – предоставление услуг телефонной связи. Совместное предприятие было зарегистрировано в сентябре в 2018 г. Вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов заявлял, что вместе компании собирались создать производителя софта и оборудования для сетей связи – это рассматривалось как решение задачи по импортозамещению.
В марте 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг». Документ установил особый порядок совершения сделок с ценными бумагами недружественных стран, которые были приобретены после 1 марта 2022 г.
Банк России и правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ выдают разрешения на отдельные операции, в частности на максимальное количество и объем сделок с ценными бумагами. Ведомства также имеют право выдавать разрешения на сделки с иностранными бумагами для российских юрлиц или физлиц, а также дружественным нерезидентам РФ.