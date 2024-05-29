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Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в совместном предприятии

Президент одобрил сделку по приобретению 49% в «РТК – Сетевые технологии»
Екатерина Дорофеева
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин разрешил структурам «Ростелекома» выкупить долю Nokia в «РТК – Сетевые технологии». Это следует из соответствующего распоряжения главы государства.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Рестрим" сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "РТК – Сетевые технологии", принадлежащих Nokia Solutions and Networks Oy», – сказано в документе.

Компания «Рестрим» принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Телеком-1», чьими акциями владеет «Вестелком». Его владельцем, в свою очередь, является государственный оператор «Ростелеком».

Компания «РТК – Сетевые технологии» является совместным предприятием Nokia (49%) и «Вестелкома» (51%). Основной вид деятельности – предоставление услуг телефонной связи. Совместное предприятие было зарегистрировано в сентябре в 2018 г. Вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов заявлял, что вместе компании собирались создать производителя софта и оборудования для сетей связи – это рассматривалось как решение задачи по импортозамещению.

В марте 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг». Документ установил особый порядок совершения сделок с ценными бумагами недружественных стран, которые были приобретены после 1 марта 2022 г.

Банк России и правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ выдают разрешения на отдельные операции, в частности на максимальное количество и объем сделок с ценными бумагами. Ведомства также имеют право выдавать разрешения на сделки с иностранными бумагами для российских юрлиц или физлиц, а также дружественным нерезидентам РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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