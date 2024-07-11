Доля убыточных угольных компаний в России превысила 50%Экспортные цены держатся на минимумах, а логистические издержки растут
В России 52,4% компаний угольной отрасли в январе – апреле 2024 г. были убыточны, следует из данных Росстата, которые проанализировали «Ведомости». До этого в последний раз больше половины угольщиков работали в минус в декабре 2020 г. Сальдо прибылей и убытков угольщиков в январе – апреле этого года составило 14,3 млрд руб. В годовом выражении компании сократили суммарную прибыль почти в 15 раз, следует из статистики.
В первые четыре месяца 2023 г. доля прибыльных предприятий отрасли составляла 67,3%, а убыточных – 32,7%, в январе – апреле 2022 г. – 79,4 и 20,6% соответственно. Таким образом, доля убыточных компаний в секторе за год выросла в 1,6 раза, а за два года – в 2,5 раза.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам