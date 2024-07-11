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Доля убыточных угольных компаний в России превысила 50%

Экспортные цены держатся на минимумах, а логистические издержки растут
Василий Милькин
Угольная отрасль жалуется на убытки из-за высоких затрат на логистику/ Денис Гришкин / Ведомости

В России 52,4% компаний угольной отрасли в январе – апреле 2024 г. были убыточны, следует из данных Росстата, которые проанализировали «Ведомости». До этого в последний раз больше половины угольщиков работали в минус в декабре 2020 г. Сальдо прибылей и убытков угольщиков в январе – апреле этого года составило 14,3 млрд руб. В годовом выражении компании сократили суммарную прибыль почти в 15 раз, следует из статистики.

В первые четыре месяца 2023 г. доля прибыльных предприятий отрасли составляла 67,3%, а убыточных – 32,7%, в январе – апреле 2022 г. – 79,4 и 20,6% соответственно. Таким образом, доля убыточных компаний в секторе за год выросла в 1,6 раза, а за два года – в 2,5 раза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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