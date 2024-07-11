Доля убыточных угольных компаний в России превысила 50%

В России 52,4% компаний угольной отрасли в январе – апреле 2024 г. были убыточны, следует из данных Росстата, которые проанализировали «Ведомости». До этого в последний раз больше половины угольщиков работали в минус в декабре 2020 г. Сальдо прибылей и убытков угольщиков в январе – апреле этого года составило 14,3 млрд руб. В годовом выражении компании сократили суммарную прибыль почти в 15 раз, следует из статистики.