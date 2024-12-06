Страны ОПЕК+ решили не наращивать добычу до апреля 2025 года

Страны ОПЕК+ решили не наращивать добычу до апреля 2025 годаЭто поддержит стоимость барреля Brent в ближайшие месяцы на уровне $70–77
Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2026 г. Об этом говорится в коммюнике альянса ОПЕК+ по итогам прошедшей 5 декабря министерской встречи стран – участниц сделки. Увеличивать добычу страны альянса начнут только в апреле 2025 г.
Официальные квоты добычи нефти стран – участниц сделки продлены на год – до 31 декабря 2026 г. Общий предельный уровень добычи стран ОПЕК+ составляет 39,7 млн барр./сутки, в том числе общая квота стран ОПЕК – 24,1 млн барр./сутки, а не входящих в ОПЕК государств – 15,6 млн барр./сутки. Квота России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,48 млн барр./сутки.
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