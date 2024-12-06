Страны ОПЕК+ решили не наращивать добычу до апреля 2025 года

Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2026 г. Об этом говорится в коммюнике альянса ОПЕК+ по итогам прошедшей 5 декабря министерской встречи стран – участниц сделки. Увеличивать добычу страны альянса начнут только в апреле 2025 г.