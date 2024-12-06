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Страны ОПЕК+ решили не наращивать добычу до апреля 2025 года

Это поддержит стоимость барреля Brent в ближайшие месяцы на уровне $70–77
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Hasan Jamali / AP
Hasan Jamali / AP

Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2026 г. Об этом говорится в коммюнике альянса ОПЕК+ по итогам прошедшей 5 декабря министерской встречи стран – участниц сделки. Увеличивать добычу страны альянса начнут только в апреле 2025 г.

Официальные квоты добычи нефти стран – участниц сделки продлены на год – до 31 декабря 2026 г. Общий предельный уровень добычи стран ОПЕК+ составляет 39,7 млн барр./сутки, в том числе общая квота стран ОПЕК – 24,1 млн барр./сутки, а не входящих в ОПЕК государств – 15,6 млн барр./сутки. Квота России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,48 млн барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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