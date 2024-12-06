Иллюзии энергоперехода и ловушка Фукидида

Иллюзии энергоперехода и ловушка ФукидидаГлава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском форуме в ОАЭ рассказал о перспективах спроса на ископаемое топливо и зеленой повестки
Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил 5 декабря в ходе выступления на XVII Веронском евразийском экономическом форуме, проходящем в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ), главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, потребление нефти продолжит расти, а призывы к зеленому энергопереходу используются в геополитических целях.
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