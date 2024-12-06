Иллюзии энергоперехода и ловушка Фукидида

Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил 5 декабря в ходе выступления на XVII Веронском евразийском экономическом форуме, проходящем в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ), главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, потребление нефти продолжит расти, а призывы к зеленому энергопереходу используются в геополитических целях.