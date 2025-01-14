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Российские металлурги сократили выпуск труб большого диаметра

Рост внутреннего спроса пока не может компенсировать сокращение их экспорта
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Для загрузки трубных производств в России инвестпроектов на внутреннем рынке недостаточно
Для загрузки трубных производств в России инвестпроектов на внутреннем рынке недостаточно / Андрей Гордеев / Ведомости

Производство труб большого диаметра (ТБД) в России в 2024 г. составило 2,3 млн т, подсчитали для «Ведомостей» в агентстве Metals & Mining Intelligence (MMI). В годовом выражении показатель упал на 8%.

ТБД имеют наружный диаметр более 530 мм. В основном они используются для строительства магистральных нефте- и газопроводов, а также в коммунальной сфере (теплосети, водоканалы, канализационные сооружения). Альфа-банк оценивает суммарные мощности по выпуску этого вида продукции в России в 5 млн т в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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