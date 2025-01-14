Российские металлурги сократили выпуск труб большого диаметра

ТБД имеют наружный диаметр более 530 мм. В основном они используются для строительства магистральных нефте- и газопроводов, а также в коммунальной сфере (теплосети, водоканалы, канализационные сооружения). Альфа-банк оценивает суммарные мощности по выпуску этого вида продукции в России в 5 млн т в год.