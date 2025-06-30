Wildberries больше не требует от продавцов открывать счет в кэптивном банке

О новых условиях оферты маркетплейса сообщалось 26 июня. Согласно опубликованным документам, с 30 июня 2025 г. регистрация новых продавцов на платформе Wildberries должна была осуществляться исключительно при наличии счета в «Вайлдберриз банке». В случае отказа банка в открытии счета продавец мог получить доступ к платформе, но под усиленным контролем операций со стороны Wildberries.