Wildberries больше не требует от продавцов открывать счет в кэптивном банке

Wildberries больше не требует от продавцов открывать счет в кэптивном банкеПо мнению юристов, ФАС могла возбудить антимонопольное дело и назначить оборотный штраф
Маркетплейс Wildberries после предостережения ФАС скорректировал условия регистрации новых продавцов, отказавшись от требования об обязательном открытии расчетного счета в кэптивном банке площадки. Процедура верификации селлеров может проводиться и без такого счета, следует из сообщения компании.
О новых условиях оферты маркетплейса сообщалось 26 июня. Согласно опубликованным документам, с 30 июня 2025 г. регистрация новых продавцов на платформе Wildberries должна была осуществляться исключительно при наличии счета в «Вайлдберриз банке». В случае отказа банка в открытии счета продавец мог получить доступ к платформе, но под усиленным контролем операций со стороны Wildberries.
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