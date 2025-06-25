ФАС предупредила Wildberries о нарушении антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила маркетплейсу Wildberries предостережение в связи с обновлением условий оферты, обязывающих продавцов открывать счета в одноименном банке компании. Об этом говорится на сайте ведомства.
Согласно оферте Wildberries, с 30 июня 2025 г. регистрация новых партнеров, а также продолжение работы действующих продавцов на платформе будет возможна только при условии открытия счета в банке Wildberries. В противном случае компания ограничит доступ к личным кабинетам пользователей.
В ФАС отметили, что такие действия могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства (ч. 2 ст. 25.7 ФЗ «О защите конкуренции»). Ведомство напомнило, что в случае выявления признаков противоправного поведения со стороны маркетплейса будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования.
20 июня стало известно, что банк Wildberries в ближайшее время начнет выпускать банковские карты для розничных клиентов. Пока карты могут получить только сотрудники маркетплейса, но скоро их смогут заказать и пользователи, которые повысили уровень WB Кошелька до «максимального», предполагающего открытие счета в «Вайлдберриз банке». У них будут карты фиолетового цвета.