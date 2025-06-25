ФАС предупредила Wildberries о нарушении антимонопольного законодательства

20 июня стало известно, что банк Wildberries в ближайшее время начнет выпускать банковские карты для розничных клиентов. Пока карты могут получить только сотрудники маркетплейса, но скоро их смогут заказать и пользователи, которые повысили уровень WB Кошелька до «максимального», предполагающего открытие счета в «Вайлдберриз банке». У них будут карты фиолетового цвета.