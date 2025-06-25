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ФАС предупредила Wildberries о нарушении антимонопольного законодательства

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила маркетплейсу Wildberries предостережение в связи с обновлением условий оферты, обязывающих продавцов открывать счета в одноименном банке компании. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно оферте Wildberries, с 30 июня 2025 г. регистрация новых партнеров, а также продолжение работы действующих продавцов на платформе будет возможна только при условии открытия счета в банке Wildberries. В противном случае компания ограничит доступ к личным кабинетам пользователей.

В ФАС отметили, что такие действия могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства (ч. 2 ст. 25.7 ФЗ «О защите конкуренции»). Ведомство напомнило, что в случае выявления признаков противоправного поведения со стороны маркетплейса будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования.

20 июня стало известно, что банк Wildberries в ближайшее время начнет выпускать банковские карты для розничных клиентов. Пока карты могут получить только сотрудники маркетплейса, но скоро их смогут заказать и пользователи, которые повысили уровень WB Кошелька до «максимального», предполагающего открытие счета в «Вайлдберриз банке». У них будут карты фиолетового цвета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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