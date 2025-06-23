Зачем Wildberries собственные пластиковые банковские карты

Пока Wildberries разрабатывает масштабную программу лояльности, включающую повышенные скидки при оплате на платформе и другие привилегии, сказала Ким. Позже у пользователей, которые повысили уровень «WB кошелька» до максимального, предполагающего открытие счета в «Вайлдберриз банке», появится возможность оформить пластиковую карту фирменного фиолетового цвета, поделилась она. Ею можно будет расплачиваться не только на маркетплейсе, но и в офлайн-магазинах, уточнила Ким.