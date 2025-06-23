Зачем Wildberries собственные пластиковые банковские карты

Зачем Wildberries собственные пластиковые банковские картыПлощадка таким образом хочет обеспечить лояльность своих новых клиентов, считают эксперты
Маркетплейс Wildberries пошел вслед за конкурентами – Ozon и «Яндексом» – и в скором времени запустит для розничных клиентов физические банковские карты от «Вайлдберриз банка». Пока новый продукт доступен только сотрудникам и исполнителям платформы, рассказала 20 июня на ПМЭФе Татьяна Ким, основательница площадки и глава РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ). «Мы тоже теперь вступили на эту тропу», – объявила она на сессии.
Пока Wildberries разрабатывает масштабную программу лояльности, включающую повышенные скидки при оплате на платформе и другие привилегии, сказала Ким. Позже у пользователей, которые повысили уровень «WB кошелька» до максимального, предполагающего открытие счета в «Вайлдберриз банке», появится возможность оформить пластиковую карту фирменного фиолетового цвета, поделилась она. Ею можно будет расплачиваться не только на маркетплейсе, но и в офлайн-магазинах, уточнила Ким.