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Зачем Wildberries собственные пластиковые банковские карты

Площадка таким образом хочет обеспечить лояльность своих новых клиентов, считают эксперты
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Маркетплейс Wildberries пошел вслед за конкурентами – Ozon и «Яндексом» – и в скором времени запустит для розничных клиентов физические банковские карты от «Вайлдберриз банка». Пока новый продукт доступен только сотрудникам и исполнителям платформы, рассказала 20 июня на ПМЭФе Татьяна Ким, основательница площадки и глава РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ). «Мы тоже теперь вступили на эту тропу», – объявила она на сессии.

Пока Wildberries разрабатывает масштабную программу лояльности, включающую повышенные скидки при оплате на платформе и другие привилегии, сказала Ким. Позже у пользователей, которые повысили уровень «WB кошелька» до максимального, предполагающего открытие счета в «Вайлдберриз банке», появится возможность оформить пластиковую карту фирменного фиолетового цвета, поделилась она. Ею можно будет расплачиваться не только на маркетплейсе, но и в офлайн-магазинах, уточнила Ким.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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