РАКИБ против идеи передачи электроэнергии по типу «бери или плати» для майнинга

РАКИБ против идеи передачи электроэнергии по типу «бери или плати» для майнингаТакая инициатива подрывает практический смысл обеления майнинга
Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) обеспокоена обсуждаемой инициативой по переходу майнинга на модель оплаты услуг по передаче электроэнергии, основанной на заявленной максимальной мощности без учета фактического профиля нагрузки. Об этом говорится в письме РАКИБ от 16 марта на имя министра энергетики Сергея Цивилева.
Правительство готовит изменения в порядок расчета объема услуг по передаче электроэнергии для крупных центров обработки данных (ЦОД) и майнинговых объектов, писал накануне «Коммерсантъ». Согласно инициативе, с 2027 г. ЦОДы и майнинговые компании мощностью свыше 670 кВт должны будут оплачивать услуги по передаче электроэнергии по схеме «бери или плати», рассчитываемой исходя из 90% от максимально заявленной мощности, а не фактического потребления. Такой подход должен снять растущее давление майнинговой и серверной инфраструктуры на энергосистему, считают в правительстве.
В качестве аргумента в пользу новой системы оплаты приводятся следующие данные: суммарная присоединенная мощность ЦОДов уже достигла 4,5 ГВт (из них 2,7 ГВт – майнинг), а к 2030 г. она вырастет еще минимум на 2,5 ГВт за счет «полезных» ЦОДов и более чем вдвое – до 12,7 ГВт – за счет майнинга.
Указанные цифры сильно завышены, а предлагаемая модель оплаты носит «грубый и экономически неадресный характер», говорится в письме РАКИБ. Майнинг на полной нагрузке в России сейчас утрачивает экономическую востребованность и существует в форме управляемого uptime-потребления (процент от времени фактической работы оборудования без остановок), говорится в письме. Кроме того, считают в РАКИБ, инициатива дискриминирует майнинг, несет риск отрицательного налогового и социально-экономического эффекта, а также подрывает практический смысл легализации майнинга.
Вместо этого ассоциация предлагает признать майнинг отдельным видом управляемой нагрузки, принципиально отличным от классических ЦОДов и иных непрерывных потребителей. Также РАКИБ рекомендует разработать специальный стандарт надежности энергосбережения для управляемой отключаемой нагрузки, в том числе майнинга, с использованием программного управления потреблением и отдельной платой за услуги регулирования.
«Ведомости» направили запрос в Минэнерго.
Мнение рынка
Модель «бери или плати» для ЦОДов и операторов майнинговой инфраструктуры действительно можно назвать потенциальной дискриминацией майнинга, согласен основатель NGE FARM Дмитрий Зуев. Сейчас и так цена на генерацию очень высокая, кроме того, растет цена на передачу. Инициатива правительства может стать триггером для завершения майнинговых проектов на сетевой электроэнергии на территории России, так как майнеры и операторы не смогут оплачивать 90% процентов заявленной мощности, считает он.
В нынешней экономической обстановке крупные майнинговые проекты, начатые недавно институциональными инвесторами, рискуют стать неокупаемыми и привести к убыткам как самих прямых инвесторов, так и собственников энергоинфраструктуры, согласен член РАСО и комиссии по майнинговой деятельности и технологии блокчейн совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Андрей Лобода. Помимо этого территориальные запреты и переход на новый механизм оплаты стимулируют майнеров в принципе не опираться на единую энергосистему, а переходить на собственную распределенную генерацию, что толкает вверх цены для остающихся в единой системе других промышленных потребителей, отмечает он.
Эксперт по энергетике Кирилл Родионов против перехода на принцип «бери или плати», так как это может привести к дополнительным издержкам для компаний. Инициатива игнорирует фактическое потребление и может резко увеличить фиксированные расходы майнинговых предприятий, согласен генеральный директор «Технобита» Александр Пересичан. Кроме того, такой подход лишит площадки возможности резервировать мощности под будущее расширение, что затормозит развитие отрасли и инвестиции в новые проекты, указывает он. А на фоне и без того сжимающейся рентабельности, падения курса биткойна и глобального давления на криптовалюты это поставит под угрозу само существование некоторых майнинговых объектов, рассуждает Пересичан. Правильнее было бы экономику каждого отдельного ЦОДа считать индивидуально, считает он.
Предложения РАКИБ могут помочь отрасли в среднесрочной перспективе, поскольку способствуют снижению связанных со стоимостью электроэнергии издержек компаний в реестре майнеров, считает руководитель рабочей группы «Цифровые технологии и системы» общественного совета при Росимуществе, научный сотрудник Института финансовых исследований Финансового университета при правительстве РФ Станислав Акулинкин. Но данные предложения следует дополнить действенными мерами по выводу отрасли из серой зоны, в которой все еще остается большинство участников этого рынка, добавляет он.
Предложение РАКИБ неплохое, но оно не ставит акцент на главной проблеме – по какой причине майнинг считается каким-то недостойным видом экономической деятельности, в отношении которого можно вводить особые, невыгодные тарифы, говорит Пересичан.
Родионов уверен: регуляторы и компании – участники отрасли должны найти точки соприкосновения, которые позволят зарабатывать компаниям и при этом минимизируют издержки для электроэнергетики. Например, можно снять все ограничения на поставку мощности в общую сеть со стороны сегмента промышленной генерации, когда нефтегазовые компании строят свои генерирующие мощности для снабжения своих производственных объектов, предлагает он. Нужно монетизировать запасы газовых месторождений за счет строительства новой газовой генерации, а затем вырабатываемую электроэнергию транспортировать с помощью сетей сверхвысокого и ультравысокого напряжения (сети, которые позволяют осуществлять поставку большого объема электроэнергии на большие расстояния) в регионы с дефицитом, считает Родионов. Это win-win решение, когда могут заработать и компании, которые добывают газ, и компании, которые производят электроэнергию, и майнеры, которые будут покупать дешевую электроэнергию и зарабатывать на этом деньги, отмечает он.