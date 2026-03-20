Производитель инструментов Makita взыскал 300 млн рублей с предпринимательницы

В материалах дела сказано, что ответчица занималась реализаций на площадке Ozon товаров под брендом Makita, обладающих признаками контрафактной продукции. Из ее карточки на витрине маркетплейса следует, что она специализируется на продаже инструментов для ремонта и, по данным на 19 марта 2026 г., торговала еще и техникой DeWalt, Bosch, Stihl и Milwaukee. Запрос Пирожок на почту, указанную в «СПАРК-Интерфаксе», остался без ответа. Получить комментарии представителя Makita Corporation не удалось. В Ozon сообщили, что все оставшиеся позиции продавца разрешены для реализации, а все контрафактные товары она скрыла после решения суда.