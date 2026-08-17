Онлайн-продажи одежды и обуви в России начали расти медленнее

Онлайн-продажи одежды и обуви в России начали расти медленнееДанные категории сегодня развиваются в основном за счет увеличения цен
Рынок онлайн-продаж одежды и обуви в России в первом полугодии 2026 г. достиг 1,04 трлн руб., подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По ее данным, это на 16% больше, чем было в январе – июне прошлого года. При этом, как отмечают в данной организации, темпы реализации этой категории начали замедляться. Там напоминают, что за шесть месяцев 2025 г. они прибавили 37%. Аналогичная ситуация складывается и с аксессуарами, указывают в АКИТ. Их онлайн-продажи по итогам первого полугодия увеличились на 18,3% до 187 млрд руб., тогда как годом ранее динамика составляла 32%.
Более существенное замедление фиксирует Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»). Реализация одежды через интернет в январе – июне, по его подсчетам, выросла лишь на 12,1% до 65,8 млрд руб. против 113,4% (до 58,7 млрд руб.) годом ранее. Онлайн-продажи обуви за это же время увеличились всего на 3,7% до 220,5 млрд руб. За шесть месяцев 2025 г. данная категория прибавила 126,2% (до 212,6 млрд руб.). Как уточнили в ЦРПТ, в эти показатели входит и реализация товаров через маркетплейсы.
Впрочем, сами интернет-ритейлеры утверждают, что данные сегменты растут высокими темпами. На Ozon в первом полугодии 2026 г. оборот от продаж одежды, обуви и аксессуаров увеличился более чем на треть год к году, утверждает представитель этой компании. Динамику за шесть месяцев 2025 г. он, впрочем, не приводит. Собеседник «Ведомостей» лишь уточнил, что покупатели площадки стали на 20% чаще заказывать одежду и обувь и теперь в среднем делают это каждый месяц. В Wildberries сообщили лишь, что реализация одежды на маркетплейсе в первом полугодии росла «хорошими органическими темпами». В Lamoda на запрос «Ведомостей» не ответили.
Рост рынка в деньгах сейчас во многом поддерживается в основном за счет повышения цен, говорит генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. При этом, по ее словам, динамика физических продаж выглядит заметно слабее. Реализация одежды онлайн в январе – июне прибавила в натуральном выражении лишь 9%, обуви – на 6% против 126,8 и 152,4% годом ранее, подтверждает и представитель ЦРПТ. Впрочем, абсолютные показатели он не приводит.
Еще хуже, по данным этой организации, обстоят дела с продажей данных категорий в офлайне. По итогам шести месяцев одежда и обувь просели и в деньгах. Реализация первой категории снизилась на 1,2% до 87,5 млрд руб. против роста в 1,6% годом ранее, второй – на 12,1% до 200,8 млрд руб. Правда, продажи обуви падали и в первой половине 2025 г. – на 9,1%. В натуральном же выражении реализация одежды сократилась год к году на 3%, а обуви – на 12% соответственно. По итогам шести месяцев 2025 г. первая категория прибавила 0,2%, вторая снизилась на 13,3%, говорят в ЦРПТ.
Такую динамику там объясняют перераспределением продаж в пользу онлайна. Граждане по-прежнему активно приобретают одежду и обувь, но все чаще делают это в интернете, а не в традиционной рознице, говорит руководитель направления товарных групп «Легкая промышленность» и «Обувь» ЦРПТ Динара Гурьянова. По ее словам, в обуви на онлайн уже приходится более половины оборота. Резкое же замедление роста онлайн-продаж она связывает прежде всего с эффектом высокой базы. Гурьянова уверяет, что именно в 2025 г. особенно активно шел переток покупателей из офлайна в интернет, поэтому повторить такие темпы развития сейчас сложнее.
Снижение продаж в натуральном выражении фиксируют и отдельные участники рынка. Президент Baon Илья Ярошенко сообщил, что в первом полугодии 2026 г. компания продала меньше товаров, чем годом ранее, как в онлайне, так и в физических магазинах. Детали он не уточнил. Об этом же говорят и в 4Forms. Там совокупная реализация товаров в штуках сократилась, тогда как в денежном выражении она выросла примерно на 15%, рассказал ее представитель. Он связывает это с более рациональным поведением покупателей, обновлением ассортимента и повышением цен в отдельных категориях из-за роста себестоимости. Так, в Baon средний чек по итогам января – июня увеличился на 19% год к году до 8000 руб., добавляет Ярошенко.
Дополнительное давление на спрос, по его словам, оказывает и снижение покупательской активности и трафика в торговых центрах. На продажи отдельных категорий также повлиял теплый осенне-зимний сезон 2025/26 г., отмечает эксперт. Наиболее востребованными сейчас остаются функциональные товары – белье, носки, базовый трикотаж, мужские сорочки и спортивная повседневная обувь, продолжает Лебсак-Клейманс. По ее словам, стабильный спрос сохраняется и на специализированные товары с технологическими характеристиками, в частности одежду для спорта. Под наибольшим давлением, по оценке эксперта, находятся категории с высокой стоимостью покупки и длительным циклом обновления – верхняя одежда, деловой гардероб и сумки.
В Melon Fashion Group, O’stin, Lime и «12 Storeez» на запросы «Ведомостей» не ответили.