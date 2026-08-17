Онлайн-продажи одежды и обуви в России начали расти медленнее

Снижение продаж в натуральном выражении фиксируют и отдельные участники рынка. Президент Baon Илья Ярошенко сообщил, что в первом полугодии 2026 г. компания продала меньше товаров, чем годом ранее, как в онлайне, так и в физических магазинах. Детали он не уточнил. Об этом же говорят и в 4Forms. Там совокупная реализация товаров в штуках сократилась, тогда как в денежном выражении она выросла примерно на 15%, рассказал ее представитель. Он связывает это с более рациональным поведением покупателей, обновлением ассортимента и повышением цен в отдельных категориях из-за роста себестоимости. Так, в Baon средний чек по итогам января – июня увеличился на 19% год к году до 8000 руб., добавляет Ярошенко.