«Группу «Черкизово» мы точно не продаем»

Статья опубликована в № 4610 от 17.07.2018 под заголовком: Сергей Михайлов: Группу «Черкизово» мы не продаем

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Сергей Михайлов, гендиректор группы «Черкизово» Андрей Гордеев / Ведомости

Один из крупнейших российских агрохолдингов – группа «Черкизово» практически завершила основные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве: компания – лидер по производству мяса птицы и номер два по свинине. Что дальше? Последние годы Россия полностью обеспечивает себя этими видами мяса, а доступ к экспорту ограничен из-за постоянных вспышек болезней животных. «Черкизово», впрочем, считает домашний рынок стратегически важным независимо от экспортных возможностей. Но теперь основной упор сделает на продукцию в потребительской упаковке, глобальная цель – стать первыми в продаже таких товаров, говорит гендиректор и сын основателя «Черкизово» Сергей Михайлов. Амбициозную задачу предстоит решать в непростых условиях, когда спрос на колбасы и деликатесы падает: потребители все больше стремятся к здоровому питанию плюс растет ресторанный рынок с сервисами по доставке еды. Но выбор сделан: Михайлов уверяет, что «Черкизово» отказалось от органического роста агроподразделения.

– Какой теперь, после завершения больших проектов, следующий шаг в развитии «Черкизово»?

– Стратегия компании меняется. Если раньше мы были нацелены в большей степени на органический рост, то сейчас перешли в фазу качественного роста. Наш портфель перестраивается в сторону продукции под собственными брендами и с более высокой добавленной стоимостью, а само производство нацелено на повышение эффективности. Вместе это позволит повысить доходность.

– Означает ли это, что группа будет постепенно из производителя биржевого сельскохозяйственного товара превращаться в производителя продуктов питания для конечного потребителя?

– Мы всегда были и остаемся компанией, выпускающей продукцию для конечного потребителя: бизнес «Черкизово» и начинался именно с колбасного производства. По птице мы продавали переработчикам небольшую долю, остальное – брендированная курятина «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром». За последние три года мы отказались от продажи живых свиней, сократили продажи полутуш.

Сегодня свыше 60% выручки «Черкизово» приходится на брендированную продукцию и с высокой добавленной стоимостью, т. е. разделанное мясо в потребительской упаковке, котлеты, фрикадельки, шашлыки, маринованные продукты для запекания и проч. Поэтому наш основной фокус останется на ритейле, другое направление – фудсервис для таких компаний, как McDonald’s, Burger King, KFC. Их сочетание позволит реализовать нашу стратегию.

– На сколько вы планируете нарастить долю таких продуктов в выручке группы и когда?

– Задача – в ближайшее время, возможно к 2020 г., довести этот уровень до 80%.

В целом компания для себя сделала выбор: нам больше не важно быть лидером в объемах, хотя сегодня мы крупнейший в стране производитель мясной продукции суммарно – в разных категориях. Нам важно лидировать в целевых категориях: занимаемся мы сырокопченой колбасой, или ветчиной, или чем-то еще, мы хотим быть в лидерах по каждой категории. Если это брендированная курица, то «Петелинка», бесспорно, бренд номер один. Также мы хотим быть не крупнейшим производителем индейки, а лидером по продажам индейки – под брендом «Пава-пава» – в Москве и Петербурге.

Глобальная цель – стать первыми в продаже продуктов в потребительской упаковке.

Будущее брендов

– В портфеле «Черкизово» много брендов, которые компания постепенно аккумулировала в течение многих лет, в том числе через сделки M&A. На ваш взгляд, нужно ли его оптимизировать?

– Мы в какой-то степени уже его оптимизировали. Основные куриные бренды, «Петелинка» и «Пава-пава», мы рассматриваем как премиальные с фокусом на Москву и Петербург. Сейчас работаем по перепозиционированию бренда «Черкизово», который пока представлен только в категории колбасных изделий и свинины; наша цель – сделать этот бренд зонтичным для всех видов мясного протеина, который мы производим. Кроме колбасы и свинины это может быть также и курица, и индейка, и полуфабрикаты. Задумано, что бренд «Черкизово» для продуктов массового спроса должен занять свое место во всей стране, а не только в регионах с наиболее высокой покупательной способностью.

– Маркетологи не устают повторять, что сложно и даже почти невозможно на федеральном уровне развивать под зонтичным брендом продукты каждодневного спроса.

– Это просто вечные дебаты маркетологов, иметь в портфеле один глобальный бренд или много точечных брендов.

Очень сложно накрыть одним брендом разные категории в широком ценовом диапазоне, но эта задача вполне реализуемая, если сфокусировать ее для одной ценовой ниши. Потребитель понимает, что «Пава-пава» – это индейка, «Петелинка» – курица. Позиционировать «Черкизово» так, что это и курица, и индейка, и свинина, и колбаса, труднее, но в одной ценовой нише возможно.

Открытой остается судьба бренда «Куриное царство», который окажется конкурирующим с «Черкизово», – здесь может произойти слияние. Это касается и «Васильевского бройлера» с сильными позициями в Поволжье и непосредственно в Пензе, где расположена Васильевская птицефабрика группы.

– Бренды компании сейчас не ассоциируются с самой группой «Черкизово».

– Большой вопрос, нужно ли это.

– Почему?

– Вам легче будет от того, что это «Черкизово»? Вы же покупаете «Петелинку».